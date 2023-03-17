Прогноз погоды в Киеве на 18 марта: могут пройти ливни

UAportal подготовил подробный прогноз погоды в Киеве на 18 марта. Он основан на данных, предоставленных сайтом weather.com.

День начнется с температуры около +2°C в утренние часы, которая будет медленно повышаться и достигнет максимума +8°C во второй половине дня. Ожидается, что температура по ощущениям составит около +3°C из-за умеренного ветра с северо-запада со скоростью 4 м/с. Уровень влажности составит 63%.

В связи с густой облачностью целесообразно одеться соответствующим образом, а также подготовиться к возможным ливням или снегопадам ближе к вечеру, когда температура снова опустится. Если вы планируете выйти на улицу, достаточно легкой куртки или пальто.

Видео дня

Восход солнца ожидается в 6:06 утра, а закат – в 18:06 вечера, что дает 12 часов дневного света.

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