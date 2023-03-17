Прогноз погоди у Києві на 18 березня: можуть пройти зливи

UAportal підготував детальний прогноз погоди у Києві на 18 березня. Він базується на даних, наданих сайтом weather.com.

День розпочнеться з температури близько +2°C у ранковий час, яка повільно підвищуватиметься і досягне максимуму +8°C у другій половині дня. Очікується, що температура за відчуттями становитиме близько +3°C через помірний вітер із північного заходу зі швидкістю 4 м/с. Рівень вологості становитиме 63%.

У зв'язку з густою хмарністю доцільно одягнутися відповідним чином, а також підготуватися до можливих злив або снігопадів ближче до вечора, коли температура знову опуститься. Якщо ви плануєте вийти на вулицю, достатньо легкої куртки чи пальта.

Відео дня

Схід сонця очікується о 6:06 ранку, а захід сонця – о 18:06 вечора, що дає 12 годин денного світла.

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