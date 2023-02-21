Прогноз погоды в Киеве на 22 февраля: ветер будет прохладным

UAportal подготовил подробный прогноз погоды в Киеве на 22 февраля 2023 года. Все данные, использованные для составления этой статьи, были взяты с сайта weather.com.

Температура воздуха ожидается в диапазоне от -4 до -2 градусов по Цельсию с ощущением -8 градусов по Цельсию из-за фактора похолодания ветра. Влажность составит 56%, давление – 1017hPa, скорость ветра – 7 м/с NW. Вероятность дождя составляет 13%.

В течение дня будет преимущественно облачно с густой облачностью, из-за которой температура воздуха может казаться прохладнее, чем на самом деле.

Рекомендуется одеваться соответствующим образом для холодного зимнего дня, надевая теплые вещи и по возможности избегая одежды из тонких или легких тканей. Перчатки, шапки и шарфы также рекомендуются для таких случаев, поскольку они помогают сохранить тепло тела лучше, чем другие виды одежды.

Видео дня

Восход солнца ожидается в 8:17 утра, а закат – в 17:42 вечера. В течение дня будет много светлого времени суток, и все желающие смогут воспользоваться этим.

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