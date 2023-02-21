Прогноз погоди у Києві на 22 лютого: вітер буде прохолодним

UAportal підготував детальний прогноз погоди у Києві на 22 лютого 2023 року. Всі дані, які були використані для складання цієї статті, були взяті з сайту weather.com.

Температура повітря очікується в діапазоні від -4 до -2 градусів за Цельсієм з відчуттям -8 градусів за Цельсієм через фактор похолодання вітру. Вологість становитиме 56%, тиск – 1017hPa, швидкість вітру – 7 м/с NW. Імовірність дощу становить 13%.

Протягом дня буде переважно хмарно із густою хмарністю, через яку температура повітря може здаватися прохолоднішою, ніж насправді.

Рекомендується одягатися відповідним чином для холодного зимового дня, надягаючи теплі речі та по можливості уникаючи одягу з тонких або легких тканин. Рукавички, шапки та шарфи також рекомендуються для таких випадків, оскільки вони допомагають зберегти тепло тіла краще за інші види одягу.

Відео дня

Схід сонця очікується о 8:17 ранку, а захід сонця – о 17:42 вечора. Протягом дня буде багато світлої доби, і всі бажаючі зможуть скористатися цим.

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