Прогноз погоды в Киеве на 24 февраля: лучше тепло одеться

UAportal подготовил подробный прогноз погоды в Киеве на 24 февраля 2023 года по данным сайта weather.com.

День начнется холодно с минимальной температурой -2 градуса, по ощущениям -3 градуса. Максимальная температура в этот день прогнозируется на уровне +3 градуса.

Наблюдается легкий ветер 7,4 м/с, дующий с северо-запада. Давление ожидается 1013hPa, влажность воздуха 62%.

Активность Г/м ожидается на уровне 1 балла. На небе будут густые облака, загораживающие солнечный свет и создающие пасмурную атмосферу.

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Из-за низких температур и скорости ветра необходимо тепло одеваться. Рекомендуется носить многослойную одежду и толстую куртку, чтобы сохранить тепло. Также рекомендуется надеть удобную обувь, чтобы защититься от холодной погоды.

Ожидается, что Солнце взойдет в 7:45 утра и зайдет в 6:15 вечера.

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