Прогноз погоди у Києві на 24 лютого: краще тепло одягнутись

UAportal підготував детальний прогноз погоди у Києві на 24 лютого 2023 року за даними сайту weather.com.

День розпочнеться холодно з мінімальною температурою -2 градуси, за відчуттями -3 градуси. Максимальна температура у цей день прогнозується на рівні +3 градуси.

Спостерігається легкий вітер 7,4 м/с, що дме з північного заходу. Тиск очікується 1013hPa, вологість повітря 62%.

Активність Г/м очікується лише на рівні 1 бала. На небі будуть густі хмари, що загороджують сонячне світло та створюють похмуру атмосферу.

Відео дня

Через низькі температури і швидкість вітру необхідно тепло одягатися. Рекомендується носити багатошаровий одяг та товсту куртку, щоб зберегти тепло. Також рекомендується одягнути зручне взуття, щоб захиститись від холодної погоди.

Очікується, що Сонце зійде о 7:45 ранку та зайде о 6:15 вечора.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм канал !