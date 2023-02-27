Прогноз погоды в Киеве на 28 февраля: начало дня будет облачным и морозным

UAportal подготовил подробный прогноз погоды в Киеве на 28 февраля 2023 года по данным сайта weather.com. В ближайшие сутки в Киеве минимальная температура воздуха ожидается -2°C, а максимальная 2°C, при ощущении -2°C.

В Киеве ожидается пасмурное начало дня. Несмотря на это, в течение всего дня ожидается относительно умеренная температура – от -2°C утром до +2°C во второй половине дня. Скорость ветра останется низкой на протяжении большей части дня, без существенных изменений давления и уровня влажности.

При выборе одежды для этого дня важно учитывать как температурные, так и ветровые условия. Поскольку температура может быть довольно низкой из-за ветра, рекомендуется одеваться тепло, используя многослойную одежду, которую можно будет легко снять при повышении температуры в дневное время.

Видео дня

Также следует надеть легкую куртку или пальто для защиты от неожиданных порывов ветра или дождя, которые могут возникнуть в течение дня.

Время восхода солнца в Киеве 28 февраля – 6:51 утра, а время заката – 5:56 вечера.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!