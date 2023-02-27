Прогноз погоди у Києві на 28 лютого: початок дня буде хмарним і морозним

UAportal підготував детальний прогноз погоди у Києві на 28 лютого 2023 року за даними сайту weather.com. У найближчу добу в Києві мінімальна температура повітря очікується -2°C, а максимальна 2°C, при відчутті -2°C.

У Києві очікується похмурий початок дня. Попри це протягом усього дня очікується відносно помірна температура – від -2°C вранці до +2°C у другій половині дня. Швидкість вітру залишиться низькою протягом більшої частини дня, без істотних змін тиску та рівня вологості.

При виборі одягу цього дня важливо враховувати як температурні, і вітрові умови. Оскільки температура може бути досить низькою через вітер, рекомендується одягатися тепло, використовуючи багатошаровий одяг, який можна буде легко зняти при підвищенні температури в денний час.

Відео дня

Також слід одягнути легку куртку або пальто для захисту від несподіваних поривів вітру або дощу, які можуть виникнути протягом дня.

Час сходу сонця у Києві 28 лютого – 6:51 ранку, а час заходу сонця – 5:56 вечора.

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