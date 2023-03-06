Прогноз погоды в Киеве на 7 марта: может быть небольшой дождь

UAportal подготовил подробный прогноз погоды в Киеве на 7 марта 2023 года. Согласно данным сайта weather.com, минимальная температура воздуха составит +1, а максимальная +5 при ощущении 0.

Скорость ветра ожидается 4,6 м/с в северо-западном направлении. В течение дня в Киеве будет преимущественно облачно, временами морось или небольшой дождь.

Температура воздуха будет колебаться от 1°C до 5°C, поэтому важно, чтобы вы были одеты соответственно этим условиям. Возьмите зонтик или непромокаемую одежду, которая может пригодиться в случае сильного дождя.

Солнце взойдет в 6:30 утра и зайдет в 17:48 вечера.

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В конце этой недели в Киеве ожидается потепление и больше солнца.

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