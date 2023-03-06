Прогноз погоди у Києві на 7 березня: може бути невеликий дощ.

UAportal підготував детальний прогноз погоди у Києві на 7 березня 2023 року. За даними сайту weather.com, мінімальна температура повітря складе +1, а максимальна +5 при відчутті 0.

Швидкість вітру очікується 4,6 м/с у північно-західному напрямку. Протягом дня у Києві буде переважно хмарно, часом мряка чи невеликий дощ.

Температура повітря коливатиметься від 1°C до 5°C, тому важливо, щоб ви були одягнені відповідно до цих умов. Візьміть парасольку або непромокаючий одяг, який може стати в нагоді у разі сильного дощу.

Сонце зійде о 6:30 ранку та зайде о 17:48 вечора.

Наприкінці цього тижня у Києві очікується потепління та більше сонця.

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