Происхождение, значение и эволюция китайских суеверий: факты, которые вас точно удивят

В разных культурах есть собственные поверья и обычаи. Они передаются из поколения в поколение. Китай – страна, которая особенно богата предрассудками, некоторые из них уникальны. UAportal подготовил статью о происхождении, значении и эволюции китайских суеверий.

Суеверия в Китае

Даже в наши дни в Китае существует множество предрассудков. К примеру, считается, что число 8 является счастливым, а число 4 – несчастливым. Это поверье настолько укоренилось в культуре, что многие их здания не имеют четвертого этажа. Интересно также, что китайцы верят, что красный цвет приносит удачу, поэтому его часто используют во время свадеб и других торжеств.

Красная нить

За довольно популярным суеверием, невидимая красная нить объединяет двух людей, которым суждено было встретиться, независимо от времени, места и обстоятельств. Этот шнур может растянуться или запутаться, но никогда не порвется. Это поверье часто связано с романтическими отношениями, поэтому оно все еще распространено в современной китайской культуре.

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Дракон

Дракон – символ силы и удачи. По легенде он способен управлять водой и ассоциируется с дождем, который необходим для сельского хозяйства. Мистический змей также символ императора, поэтому часто изображается в китайском искусстве и архитектуре. Многие люди верят, что наличие в их доме дракона или ношение украшений с его изображением может принести им успех.

Фэн-шуй

Это система верований и практик, зародившаяся в Китае и до сих пор популярная. Согласно ей, расположение предметов в пространстве может влиять на поток энергии и жизни человека. Этот предрассудок часто используется при проектировании разных построек. Многие обращаются к специалистам по фэн-шуй при покупке или ремонте недвижимости.

Счастливый кот

Счастливая кошка, также известная как Maneki Neko, является самым популярным символом удачи в Китае. Фигурка этого животного часто выставляется в магазинах и ресторанах. Считается, что он приносит удачу и богатство своему владельцу. Счастливую кошку часто изображают с приподнятой лапой, приглашающей удачу и богатство.

Эволюция отношения к предрассудкам в Китае

Хотя многие предрассудки в Китае сохраняются по сей день, отношение к ним с годами менялось. Когда-то поверья часто рассматривались как неотделимая часть культуры, поэтому многие верили в их силу. Однако сегодня большинство китайцев считают предрассудки устаревшими и ненаучными. Несмотря на это, все равно некоторые поверья продолжают играть важную роль в азиатской культуре.

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