Походження, значення та еволюція китайських забобонів: факти, які точно вас здивують

У різних культурах є власні повір'я та звичаї. Вони передаються з покоління в покоління. Китай – країна, яка особливо багата на забобони, деякі з них є унікальними. UAportal підготував статтю про походження, значення та еволюцію китайських забобонів.

Забобони в Китаї

Навіть у наші дні в Китаї існує безліч забобонів. Наприклад, вважається, що число 8 є щасливим, а число 4 – нещасливим. Це повір'я настільки вкоренилося в культурі, що багато їхніх будівель не мають четвертого поверху. Цікаво також, що китайці вірять, що червоний колір приносить удачу, тому його часто використовують під час весіль та інших урочистостей.

Червона нитка

За досить-таки популярним забобоном, невидима червона нитка поєднує двох людей, яким судилося зустрітися, незалежно від часу, місця та обставин. Цей шнур може розтягнутися або заплутатися, але він ніколи не порветься. Це повір’я часто пов'язане з романтичними стосунками, тому воно досі поширене в сучасній китайській культурі.

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Дракон

Дракон – символ сили та удачі. За легендою, він здатний керувати водою та асоціюється з дощем, який необхідний для сільського господарства. Містичний змій також є символом імператора, тож часто зображується у китайському мистецтві та архітектурі. Багато людей вірить, що наявність в їхньому будинку дракона або носіння прикрас з його зображенням може принести їм успіх.

Фен-шуй

Це система вірувань та практик, яка зародилася в Китаї та популярна досі. Відповідно до неї, розташування предметів у просторі може впливати на потік енергії та життя людини. Цей забобон часто використовується при проєктуванні різних будівель. Чимало людей звертається до фахівців з фен-шуй при купівлі або ремонті нерухомості.

Щасливий кіт

Щаслива кішка, також відома як Maneki Neko, є найпопулярнішим символом удачі в Китаї. Фігурка цієї тварини часто виставляється в магазинах та ресторанах. Вважається, що вона приносить удачу та багатство своєму власнику. Щасливу кішку часто зображують з піднятою лапою, яка запрошує удачу та багатство.

Еволюція ставлення до забобонів у Китаї

Хоча багато забобонів у Китаї зберігаються донині, ставлення до них з роками змінювалося. Колись повір’я часто розглядалися як невіддільна частина культури, тож багато людей вірило в їхню силу. Одначе сьогодні більшість китайців вважає забобони застарілими та ненауковими. Попри це, все одно деякі повір’я продовжують відігравати важливу роль в азійській культурі.

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