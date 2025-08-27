Пакунок школяра: протягом якого терміну витратити гроші та де

Батьки першокласників, які отримують фінансову допомогу за програмою "Пакунок школяра", мають витратити 5 тисяч гривень протягом 180 днів із моменту надходження коштів на рахунок. Виплата надається у безготівковій формі й зараховується на спеціальну Дія.Картку.

Якщо родина не користується застосунком, батьки чи опікуни можуть звернутися до відділення Пенсійного фонду та подати письмову заяву. Подати заявку в Дії або у ПФУ можна до 15 листопада. Про це пише osvita.ua.

Кошти дозволяється використовувати лише на купівлю шкільного приладдя, дитячого одягу та взуття. У разі невикористання грошей у визначений термін вони автоматично повертаються до держбюджету.

