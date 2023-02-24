Пузырчатая пленка и теплоизоляционные одеяла: как согреться в холодный сезон

UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут вам пережить зиму. Они подходят для экономии бюджета, используя находчивость и удобство, а также эффективность, продуктивность, организацию и управление временем.

Итак, давайте рассмотрим три ключевых лайфхака, которые помогут вам пережить зиму без лишних затрат.

Во-первых, утепление "сделай сам" – это просто и экономически выгодно. Все, что вам нужно, это пузырчатая пленка или другой изоляционный материал и скотч или клей, чтобы закрепить его на подоконниках и дверных рамах. Это не позволит теплу выходить из дома и сэкономит ваши деньги на счетах за электроэнергию в холодные месяцы.

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Второе – это изобретательность в вопросах отопления: если есть возможность, попробуйте использовать электрические приборы, например, обогреватели, вместо того, чтобы постоянно включать центральное отопление. Это не только значительно сократит ваши счета за электроэнергию, но и позволит сохранить воздух вокруг вас достаточно прохладным, чтобы сквозняки не мешали спать или учиться.

Наконец, бюджетные изоляционные одеяла также отлично подходят для сохранения тепла зимой – их можно положить поверх штор или мебели, чтобы сохранить тепло в помещении без чрезмерного увеличения расходов на электроэнергию.

Раньше мы писали о еще 4 простых советах как согреться зимой без отопления, которые точно работают.

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