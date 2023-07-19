Пять интересных фактов о Джулии Робертс: поставила рекорд и основала книжный клуб

Джулия Робертс на протяжении десятилетий была иконой Голливуда, известной своими захватывающими выступлениями и лучезарной улыбкой. UAportal подготовил пять интересных фактов, которые вы, возможно, не знали раньше.

Факт 1

Знаете ли вы, что Джулия происходит из актерской семьи? Ее старший брат, Эрик Робертс, тоже известный актер и снимался в таких популярных фильмах, как "Темный рыцарь" и "Неудержимые". Джулия и Эрик даже снимались вместе в фильме 1996 года "Кроваво-красное".

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Факт 2

Робертс имеет уникальное отличие в истории Голливуда. Она стала первой актрисой, заработавшей 20 миллионов долларов за одну роль в фильме 2000 года "Эрин Брокович". Это достижение проложило путь для других актрис к более высоким зарплатам в киноиндустрии.

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Факт 3

Джулия чуть было не получила свою прорывную роль в романтической комедии 1990 года "Красотка". Изначально роль была написана для другой актрисы, но когда она не состоялась, Джулия вышла на сцену, и все осталось в истории. Трудно представить, чтобы кто-то другой сыграл культовую роль Вивиан Уорд.

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Факт 4

Актриса – большая сторонница экологических проблем. Она выступает за инициативы по очистке воды и даже была награждена премией Global Environmental Citizen Award в 2013 году за свои усилия по продвижению экологической устойчивости.

Факт 5

Звезда питает глубокую любовь к книгам и чтению. Фактически, в 2018 году она основала книжный клуб под названием "Книжный клуб Джулии Робертс", где рекомендует книги и обсуждает их со своими подписчиками в Instagram. Некоторые из рекомендованных ею книг включают "Дейзи Джонс и шестерка" Тейлора Дженкинса Рида и "Даритель звезд" Джоджо Мойес.

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