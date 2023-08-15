Пять интересных фактов о Майли Сайрус: родилась с болезнью сердца и были проблемы в школе

Майли Сайрус – имя, которое не только оставило неизгладимый след в индустрии шоу-бизнеса, но и очаровало поклонников уникальным творчеством и личностью. Благодаря своей многогранности и умению перевоплощаться, она заставляет поклонников с нетерпением ждать ее следующего шага.

UAportal углубился в малоизвестные аспекты жизни звезды, проливая свет на происхождение имени, личные вызовы, амбициозные таланты и скромные начинания, сформировавшиеся Сайрус.

Настоящее имя Майли Сайрус

Майли Сайрус, которую первоначально называли Дестини Хоуп Сайрус, получила свое уникальное имя от отца, Билли Рэя Сайруса. Он верил, что девушка принесет в мир надежду, отсюда и имя Дестине. Однако само прозвище, которым называл звезду отец, "Смайли" вдохновило ее на то, чтобы стать Майли. В 2008 году звезда официально отказалась от буквы "С" и приняла свое новое имя Майли Сайрус, совпавшее с ее представлением как Ханны Монтаны.

Видео дня

Интересно, что бабушка Майли по материнской линии – единственная, кто до сих пор обращается к ней как к Дестине, сохраняя имя, данное при рождении. Этот личный штрих придает сентиментальный аспект ее публичному образу.

Болезнь сердца

Помимо славы и успеха, Майли Сайрус столкнулась с личными проблемами. Она родилась с болезнью сердца, называемой наджелудочковой тахикардией, вызывающей нерегулярный сердечный ритм в состоянии покоя. Это откровение позволяет поклонникам общаться с ней на более глубоком уровне, зная, что она разделяет их борьбу.

Майли Сайрус левша

Еще один интригующий факт о Майле состоит в том, что от природы она левша. Однако отец просил девушку учиться писать правой рукой, что привело к тому, что она стала владеть как левой, так и правой почти в равной степени. Это заметно, когда Майли дает автографы, поскольку подпись правой рукой бывает трудно расшифровать.

Первая работа звезды

Перед тем, как стать знаменитой, Майли Сайрус начинала со скромных заработков. Ее первой работой был сбор бюстгальтеров и нижнего белья, которые фанаты бросали на сцену во время туров отца. Хотя это может показаться нетрадиционным, это подчеркивает тесную связь с музыкой с раннего детства. Кроме того, Майли собирала подарки от фанатов папы, чтобы передать их в ближайшие больницы, демонстрируя таким образом свою благотворительную позицию.

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Майли Сайрус выгнали из школы

Однако путь Майли не обошелся беспрепятственно. В юные годы она столкнулась с дисциплинарными взысканиями и была исключена из частной евангельской школы. Точная причина исключения остается невыясненной, но есть две версии: либо она раскрыла однокласснику концепцию французского поцелуя, либо похитила у учителя скутер.

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