П'ять цікавих фактів про Майлі Сайрус: народилася з хворобою серця та були проблеми у школі

Майлі Сайрус – ім'я, яке не лише залишило незгладимий слід в індустрії шоубізнесу, але й зачарувало шанувальників унікальною творчістю та особистістю. Завдяки своїй багатогранності та вмінню перевтілюватися, вона змушує шанувальників з нетерпінням чекати на її наступний крок.

UAportal заглибився в маловідомі аспекти життя зірки, проливаючи світло на походження імені, особисті виклики, амбітні таланти та скромні починання, які сформували Сайрус.

Справжнє ім'я Майлі Сайрус

Майлі Сайрус, яку спочатку називали Дестіні Хоуп Сайрус, отримала своє унікальне ім'я від батька, Біллі Рея Сайруса. Він вірив, що дівчина принесе у світ надію, звідси й ім'я Дестіні. Однак саме прізвисько, яким називав зірку батько, "Смайлі" надихнуло її на те, щоб стати Майлі. У 2008 році зірка офіційно відмовилася від літери "С" і прийняла своє нове ім'я Майлі Сайрус, що збіглося з її представленням як Ханни Монтани.

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Цікаво, що бабуся Майлі по материнській лінії – єдина, хто досі звертається до неї як до Дестіні, зберігаючи ім'я, дане при народженні. Цей особистий штрих додає сентиментального аспекту до її публічного образу.

Хвороба серця

Окрім слави та успіху, Майлі Сайрус зіткнулася з особистими проблемами. Вона народилася з хворобою серця, яка називається надшлуночкова тахікардія, що викликає нерегулярний серцевий ритм у стані спокою. Це одкровення дозволяє шанувальникам спілкуватися з нею на більш глибокому рівні, знаючи, що вона поділяє їхню боротьбу.

Майлі Сайрус лівша

Ще один інтригуючий факт про Майлі полягає в тому, що від природи вона лівша. Однак батько просив дівчину вчитися писати правою рукою, що призвело до того, що вона стала володіти як лівою, так і правою майже в однакові мірі. Це помітно, коли Майлі дає автографи, оскільки її підпис правою рукою буває важко розшифрувати.

Перша робота зірки

Перед тим, як стати знаменитою, Майлі Сайрус починала зі скромних заробітків. Її першою роботою було збирання бюстгальтерів та спідньої білизни, які фанати кидали на сцену під час турів батька. Хоча це може здатися нетрадиційним, це підкреслює її тісний зв'язок з музикою з раннього дитинства. Крім того, Майлі збирала подарунки від фанатів тата, щоб передати їх у найближчі лікарні, демонструючи таким чином свою добродійну позицію.

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Майлі Сайрус вигнали зі школи

Однак шлях Майлі не обійшовся без перешкод. У юні роки вона зіткнулася з дисциплінарними стягненнями і була виключена з євангельської приватної школи. Точна причина виключення залишається нез'ясованою, але є дві версії: або вона розкрила однокласнику концепцію французького поцілунку, або викрала у вчителя скутер.

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