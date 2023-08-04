Пять лучших экшн-фильмов: запасайтесь попкорном и хорошим настроением

В области взрывного экшена и адреналиновых ощущений UAportal подготовил эксклюзивную подборку лучших боевиков последних нескольких лет. От приключений, от которых ускоряется пульс, до острых ощущений, останавливающих сердце, эти фильмы оставили неизгладимый след в жанре.

"Безумный Макс: Дорога ярости"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Боевик, приключения, фантастика

Страна производства: Австралия, США

Продолжительность: 120 минут

Год производства: 2015

Главный продюсер: Джордж Миллер

Макса Рокатанского втянули в скоростную погоню, которую возглавляет неумолимая Императрица Фуриоза. Путешествуя по пустынному и опасному ландшафту, они объединяют усилия, чтобы избежать тиранического правления Несмертала Джо и освободить его порабощенных жен.

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"Миссия: Миссия невыполнима – Фолаут"

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Боевик, приключения, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 147 минут

Год производства: 2018

Главный продюсер: Том Круз

Итан Гант и его команда соревнуются со временем, чтобы предотвратить глобальную катастрофу. Наполненный сногсшибательными трюками и увлекательными сценами, фильм погружает зрителей в американские горки шпионажа, двойных измен и экшена на большие деньги.

"Джон Вик: Глава 3 Парабеллум"

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Боевик, криминал, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 131 минута

Год производства: 2019

Главный продюсер: Василий Иваник

Легендарный убийца Джон Уик убегает от международной гильдии убийц, объявившей его "отлученным от церкви". С огромным вознаграждением за его голову, главный герой должен ориентироваться в опасном подпольном мире убийц, сталкиваясь с опытными противниками и борясь за выживание.

"Черная пантера"

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Боевик, приключения, фантастика

Страна производства: США

Продолжительность: 134 минуты

Год производства: 2018

Главный продюсер: Кевин Файге

Сюжет разворачивается в технологически развитой стране Ваканди, которой правит Т'Чалла, недавно коронованный Черной пантерой. Главный герой должен исполнять обязанности короля и защищать свой народ от грозного врага, грозящего уничтожить его владения.

"Мстители: Финал"

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр Боевик, приключения, драма

Страна производства США

Продолжительность 181 минута

Год производства: 2019

Главный продюсер Кевин Файге

Самые могущественные герои Земли объединяются для финального сражения против грозного Таноса. Фильм рассказывает о том, как остальные Мстители разрабатывают план, чтобы устранить разрушительные последствия выходки злодея и восстановить баланс во Вселенной.

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