Пять лучших мелодрам о любви: вы точно порекомендуете их друзьям

Запутанные отношения, глубокие эмоции и проницательные истории – неотделимые элементы мелодрам. UAportal подготовил пять лучших фильмов этого жанра.

"Рождение звезды"

Рейтинг IMDB 7.6/10

Жанр: Мелодрама, музыка, романтика

Страна: США

Продолжительность: 136 мин

Год: 2018

Главный продюсер: Билл Гербер, Джон Питерс, Брэдли Купер

Опытный музыкант Джексон Мэйн влюбляется в художницу Элли. Пока девушка заботится о своей карьере, молодой человек борется с личными демонами, из-за чего их отношения ухудшаются.

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"Назови меня своим именем"

Рейтинг IMDB: 7.9/10

Жанр: Мелодрама, романтика, драма

Страна: Италия, Франция, Бразилия, США

Продолжительность: 132 мин

Год: 2017

Главный продюсер: Питер Спирс, Лука Гуаданьино, Эмили Джорджес, Родриго Тейшейра, Марко Морабито

Фильм рассказывает о романтических отношениях между Элио, 17-летним юношей, и Оливером, очаровательным американским ученым. Сюжет разворачивается на фоне великолепных пейзажей во время их летнего отдыха в Италии и раскрывает проблемы первой любви.

"Если бы Билл-стрит могла говорить"

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Мелодрама, романтика, драма

Страна: США

Продолжительность: 119 мин

Год: 2018

Главный продюсер: Меган Эллисон, Диде Гарднер, Джереми Клейнер, Барри Дженкинс, Адель Романски

Фильм рассказывает о крепкой любви между Тиш и Фонни, молодой афроамериканской парой в Гарлеме 1970-х годов. Их мечты об общем будущем рушатся, когда мужчину несправедливо обвиняют в преступлении. Эта пронзительная мелодрама поднимает темы расовой несправедливости, стойкости и незыблемых родственных связей.

"Голубой Валентин"

Рейтинг IMDB 7.4/10

Жанр: Мелодрама, романтика, драма

Страна: США

Продолжительность: 112 мин

Год: 2010

Главный продюсер: Джейми Патрикоф, Линетт Хауэлл Тейлор, Алекс Орловский

Страстные отношения между Дином и Синди начинают разрушаться. Из-за нелинейного повествования, эта эмоционально заряженная мелодрама раскрывает взлеты и падения их любви, углубляясь в сложности человеческой связи.

"Керол"

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: Мелодрама, романтика, драма

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 118 мин

Год: 2015

Главный продюсер: Элизабет Карлсен, Кристин Вашон, Стивен Вулли

Сюжет разворачивается в Нью-Йорке 1950-х годов вокруг запретного романа между элегантной пожилой женщиной Кэрол и молодой фотографкой Терезой. Их отношения обостряются, когда им приходится преодолевать общественное давление и идти на личные жертвы.

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