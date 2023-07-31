Пять лучших мелодрам о любви: вы точно порекомендуете их друзьям
Запутанные отношения, глубокие эмоции и проницательные истории – неотделимые элементы мелодрам. UAportal подготовил пять лучших фильмов этого жанра.
"Рождение звезды"
Рейтинг IMDB 7.6/10
Жанр: Мелодрама, музыка, романтика
Страна: США
Продолжительность: 136 мин
Год: 2018
Главный продюсер: Билл Гербер, Джон Питерс, Брэдли Купер
Опытный музыкант Джексон Мэйн влюбляется в художницу Элли. Пока девушка заботится о своей карьере, молодой человек борется с личными демонами, из-за чего их отношения ухудшаются.
"Назови меня своим именем"
Рейтинг IMDB: 7.9/10
Жанр: Мелодрама, романтика, драма
Страна: Италия, Франция, Бразилия, США
Продолжительность: 132 мин
Год: 2017
Главный продюсер: Питер Спирс, Лука Гуаданьино, Эмили Джорджес, Родриго Тейшейра, Марко Морабито
Фильм рассказывает о романтических отношениях между Элио, 17-летним юношей, и Оливером, очаровательным американским ученым. Сюжет разворачивается на фоне великолепных пейзажей во время их летнего отдыха в Италии и раскрывает проблемы первой любви.
"Если бы Билл-стрит могла говорить"
Рейтинг IMDB: 7.1/10
Жанр: Мелодрама, романтика, драма
Страна: США
Продолжительность: 119 мин
Год: 2018
Главный продюсер: Меган Эллисон, Диде Гарднер, Джереми Клейнер, Барри Дженкинс, Адель Романски
Фильм рассказывает о крепкой любви между Тиш и Фонни, молодой афроамериканской парой в Гарлеме 1970-х годов. Их мечты об общем будущем рушатся, когда мужчину несправедливо обвиняют в преступлении. Эта пронзительная мелодрама поднимает темы расовой несправедливости, стойкости и незыблемых родственных связей.
"Голубой Валентин"
Рейтинг IMDB 7.4/10
Жанр: Мелодрама, романтика, драма
Страна: США
Продолжительность: 112 мин
Год: 2010
Главный продюсер: Джейми Патрикоф, Линетт Хауэлл Тейлор, Алекс Орловский
Страстные отношения между Дином и Синди начинают разрушаться. Из-за нелинейного повествования, эта эмоционально заряженная мелодрама раскрывает взлеты и падения их любви, углубляясь в сложности человеческой связи.
"Керол"
Рейтинг IMDB: 7.2/10
Жанр: Мелодрама, романтика, драма
Страна: США, Великобритания
Продолжительность: 118 мин
Год: 2015
Главный продюсер: Элизабет Карлсен, Кристин Вашон, Стивен Вулли
Сюжет разворачивается в Нью-Йорке 1950-х годов вокруг запретного романа между элегантной пожилой женщиной Кэрол и молодой фотографкой Терезой. Их отношения обостряются, когда им приходится преодолевать общественное давление и идти на личные жертвы.
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