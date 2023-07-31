П'ять найкращих мелодрам про кохання: ви точно порекомендуєте їх друзям
Заплутані стосунки, глибокі емоції та проникливі історії – це невіддільні елементи мелодрам. UAportal підготував п'ять найкращих фільмів цього жанру.
"Народження зірки"
Рейтинг IMDB 7.6/10
Жанр: Мелодрама, музика, романтика
Країна: США
Тривалість: 136 хв
Рік: 2018
Головний продюсер: Білл Гербер, Джон Пітерс, Бредлі Купер
Досвідчений музикант Джексон Мейн закохується в художницю Еллі. Поки дівчина дбає про свою кар'єру, парубок бореться з особистими демонами, через що їхні стосунки погіршуються.
"Назви мене своїм ім'ям"
Рейтинг IMDB: 7.9/10
Жанр: Мелодрама, романтика, драма
Країна: Італія, Франція, Бразилія, США
Тривалість: 132 хв
Рік: 2017
Головний продюсер: Пітер Спірс, Лука Гуаданьїно, Емілі Джорджес, Родріго Тейшейра, Марко Морабіто
Фільм розповідає про романтичні стосунки між Еліо, 17-річним юнаком, та Олівером, чарівним американським науковцем. Сюжет розгортається на тлі пишних пейзажів під час їхнього літнього відпочинку в Італії та розкриває проблеми першого кохання.
"Якби Біл-стріт могла говорити"
Рейтинг IMDB: 7.1/10
Жанр: Мелодрама, романтика, драма
Країна: США
Тривалість: 119 хв
Рік: 2018
Головний продюсер: Меган Еллісон, Діде Гарднер, Джеремі Клейнер, Баррі Дженкінс, Адель Романскі
Фільм розповідає про міцне кохання між Тіш і Фонні, молодою афроамериканською парою в Гарлемі 1970-х років. Їхні мрії про спільне майбутнє руйнуються, коли чоловіка несправедливо звинувачують у злочині. Ця пронизлива мелодрама піднімає теми расової несправедливості, стійкості та непорушних родинних зв'язків.
"Блакитний Валентин"
Рейтинг IMDB 7.4/10
Жанр: Мелодрама, романтика, драма
Країна: США
Тривалість: 112 хв
Рік: 2010
Головний продюсер: Джеймі Патрікоф, Лінетт Хауелл Тейлор, Алекс Орловський
Пристрасні стосунки між Діном і Сінді починають руйнуватися. Через нелінійну оповідь, ця емоційно заряджена мелодрама розкриває злети й падіння їхньої історії кохання, заглиблюючись у складнощі людського зв'язку.
"Керол"
Рейтинг IMDB: 7.2/10
Жанр: Мелодрама, романтика, драма
Країна: США, Велика Британія
Тривалість: 118 хв
Рік: 2015
Головний продюсер: Елізабет Карлсен, Крістін Вашон, Стівен Вуллі
Сюжет розгортається в Нью-Йорку 1950-х років навколо забороненого роману між елегантною літньою жінкою Керол і молодою фотографкою Терезою. Їхні стосунки загострюються, коли їм доводиться долати суспільний тиск і йти на особисті жертви.
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