Пять мультфильмов, которые заставят задуматься о смысле жизни: понравятся как взрослым, так и детям
От трогательной анимации до увлекательных приключений – UAportal подготовил подборку мультфильмов, которые не оставят равнодушными зрителей всех возрастов. Приготовьтесь погрузиться в феерический кинематографический опыт, которым сможет насладиться вся семья.
"Вверх"
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна: США
Продолжительность: 96 мин
Год: 2009
Производство: Pixar Animation Studios
Карл Фредриксен, вдовец, отправляющийся в грандиозное приключение, привязав тысячи воздушных шаров к своему дому, чтобы осуществить мечту своей покойной жены. По дороге он встречает молодого исследователя дикой природы, по имени Рассел, и редкой, непонятной птицы Кевина. Вместе они встречаются с неожиданными вызовами и открывают для себя подлинный смысл дружбы и любви.
"В поисках Немо"
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Анимационный, приключенческий, комедия
Страна: США
Продолжительность: 100 мин
Год: 2003
Производство: Анимационная студия Pixar
Рыба-клоун Марлин отправляется на поиски своего сына Немо, которого схватил аквалангист и поместил в аквариум. По дороге главный герой встречает Дори, забывчивую, милую голубую рыбку, которая становится его верной спутницей. Вместе они путешествуют по коварным водам, встречаются с незабываемыми персонажами и усваивают важные уроки о семье, храбрости и силе дружбы.
"Принцесса и лягушка"
Рейтинг IMDB: 7.1
Жанр: Анимационный, приключенческий, семейный
Страна: США
Продолжительность: 97 мин
Год: 2009
Производство: Walt Disney Animation Studios
В волшебном городе Новый Орлеан, Тиана, талантливая и независимая молодая девушка, отправляется в увлекательное путешествие, чтобы осуществить свою мечту – открыть ресторан. По дороге она встречает волшебного принца, превратившегося в лягушку. Вместе они путешествуют по мистическим заливам Луизианы и сталкиваются с магией вуду.
"Королина"
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Анимация, драма, семейный
Страна: США
Продолжительность: 100 мин
Год: 2009
Производство: Laika Entertainment
Любознательная девушка Коралина находит тайную дверь, ведущую к альтернативной версии ее собственной жизни. В этом параллельном мире все кажется идеальным, но вскоре девушка понимает, что за фасадом скрывается нечто зловещее.
"Как приручить дракона"
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Анимация, боевик, приключенческий
Страна: США
Продолжительность: 98 мин
Год: 2010
Производство: DreamWorks Animation
Юный Икота, будущий убийца драконов, завязывает невероятную дружбу с таинственным существом, по имени Беззубик. Вместе они отправляются в удивительное путешествие, которое бросает вызов их убеждениям, укрепляет дружескую связь и учит храбрости.
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