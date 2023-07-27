Пять мультфильмов, которые заставят задуматься о смысле жизни: понравятся как взрослым, так и детям

От трогательной анимации до увлекательных приключений – UAportal подготовил подборку мультфильмов, которые не оставят равнодушными зрителей всех возрастов. Приготовьтесь погрузиться в феерический кинематографический опыт, которым сможет насладиться вся семья.

"Вверх"

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна: США

Продолжительность: 96 мин

Год: 2009

Производство: Pixar Animation Studios

Карл Фредриксен, вдовец, отправляющийся в грандиозное приключение, привязав тысячи воздушных шаров к своему дому, чтобы осуществить мечту своей покойной жены. По дороге он встречает молодого исследователя дикой природы, по имени Рассел, и редкой, непонятной птицы Кевина. Вместе они встречаются с неожиданными вызовами и открывают для себя подлинный смысл дружбы и любви.

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"В поисках Немо"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Анимационный, приключенческий, комедия

Страна: США

Продолжительность: 100 мин

Год: 2003

Производство: Анимационная студия Pixar

Рыба-клоун Марлин отправляется на поиски своего сына Немо, которого схватил аквалангист и поместил в аквариум. По дороге главный герой встречает Дори, забывчивую, милую голубую рыбку, которая становится его верной спутницей. Вместе они путешествуют по коварным водам, встречаются с незабываемыми персонажами и усваивают важные уроки о семье, храбрости и силе дружбы.

"Принцесса и лягушка"

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Анимационный, приключенческий, семейный

Страна: США

Продолжительность: 97 мин

Год: 2009

Производство: Walt Disney Animation Studios

В волшебном городе Новый Орлеан, Тиана, талантливая и независимая молодая девушка, отправляется в увлекательное путешествие, чтобы осуществить свою мечту – открыть ресторан. По дороге она встречает волшебного принца, превратившегося в лягушку. Вместе они путешествуют по мистическим заливам Луизианы и сталкиваются с магией вуду.

"Королина"

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Анимация, драма, семейный

Страна: США

Продолжительность: 100 мин

Год: 2009

Производство: Laika Entertainment

Любознательная девушка Коралина находит тайную дверь, ведущую к альтернативной версии ее собственной жизни. В этом параллельном мире все кажется идеальным, но вскоре девушка понимает, что за фасадом скрывается нечто зловещее.

"Как приручить дракона"

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Анимация, боевик, приключенческий

Страна: США

Продолжительность: 98 мин

Год: 2010

Производство: DreamWorks Animation

Юный Икота, будущий убийца драконов, завязывает невероятную дружбу с таинственным существом, по имени Беззубик. Вместе они отправляются в удивительное путешествие, которое бросает вызов их убеждениям, укрепляет дружескую связь и учит храбрости.

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