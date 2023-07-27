П'ять мультфільмів, які змусять замислитися про сенс життя: сподобаються як дорослим, так і дітям
Від зворушливої анімації до захопливих пригод – UAportal підготував добірку мультфільмів, які не залишать байдужими глядачів різного віку. Приготуйтеся поринути у феєричний кінематографічний досвід, яким зможе насолодитися вся родина.
"Вперед і вгору"
Рейтинг IMDB: 8.2
Жанр: Анімація, пригоди, комедія
Країна виробництва: США
Тривалість: 96 хв
Рік: 2009
Виробництво: Pixar Animation Studios
Карл Фредріксен, вдівець, який вирушає у грандіозну пригоду, прив'язавши тисячі повітряних кульок до свого будинку, щоб здійснити мрію своєї покійної дружини. По дорозі він зустрічає молодого дослідника дикої природи, на ім'я Рассел, і рідкісного, незрозумілого птаха Кевіна. Разом вони зустрічаються з несподіваними викликами й відкривають для себе справжній сенс дружби та любові.
"У пошуках Немо"
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр Анімаційний, пригодницький, комедія
Країна: США
Тривалість: 100 хв
Рік: 2003
Виробництво: Анімаційна студія Pixar
Риба-клоун Марлін вирушає на пошуки свого сина Немо, якого схопив аквалангіст і помістив у акваріум. Дорогою головний герой зустрічає Дорі, забудькувату, милу блакитну рибку, яка стає його вірною супутницею. Разом вони мандрують підступними водами, зустрічаються з незабутніми персонажами та засвоюють важливі уроки про сім'ю, хоробрість і силу дружби.
"Принцеса і жаба"
Рейтинг IMDB: 7.1
Жанр: Анімаційний, пригодницький, сімейний
Країна: США
Тривалість: 97 хвилин
Рік: 2009
Виробництво: Walt Disney Animation Studios
У чарівному місті Новий Орлеан, Тіана, талановита й незалежна молода дівчина, вирушає у захопливу подорож, щоб здійснити свою мрію – відкрити ресторан. По дорозі вона зустрічає чарівного принца, який перетворився на жабу. Разом вони мандрують містичними затоками Луїзіани та зіштовхуються з магією вуду.
"Кораліна у світі кошмарів"
Рейтинг IMDB: 7.7
Жанр: Анімація, драма, сімейний
Країна: США
Тривалість: 100 хв
Рік: 2009
Виробництво: Laika Entertainment
Допитлива дівчина Кораліна знаходить таємні двері, що ведуть до альтернативної версії її власного життя. У цьому паралельному світі все здається ідеальним, але незабаром дівчина розуміє, що за фасадом ховається щось зловісне.
"Як приборкати дракона"
Рейтинг IMDB: 8.1
Жанр: Анімація, бойовик, пригодницький
Країна: США
Тривалість: 98 хв
Рік: 2010
Виробництво: DreamWorks Animation
Юний Гикавка, майбутній вбивця драконів, зав'язує неймовірну дружбу з таємничою істотою, на ім'я Беззубик. Разом вони вирушають у дивовижну подорож, що кидає виклик їхнім переконанням, зміцнює дружній зв'язок і вчить хоробрості.
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