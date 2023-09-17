Пять пар актеров, продемонстрировавших поразительную любовь во время игры

UAportal подготовил список актерских дуэтов, которые не только сыграли незабываемые сцены, но и продемонстрировали высокий уровень близости, заставляющий зрителей возвращаться к ним снова и снова. Их способность играть искренние чувства на экране свидетельствует об их таланте и магии настоящего актерского партнерства.

Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо

Их незабываемые образы Джека и Роуз в фильме "Титаник" (1997) очаровали зрителей по всему миру. Безоговорочная химия между Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо продолжила блестеть почти десять лет спустя, когда они сыграли супружескую пару в романтической драме "Жизнь сначала" (2008).

Том Хэнкс и Мэг Райан

Том Хэнкс и Мэг Райан являются излюбленным дуэтом романтических комедий уже более двух десятилетий. Их общая химия на экране была заметна в таких фильмах, как "Джо против вулкана" (1990), "Неспящие в Сиэтле" (1993), "Вам письмо" (1998) и "Итака" (2015). Мег Райан однажды выразила свое восхищение работой с Хэнксом, отметив его внимательность и способность поддерживать других.

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Эмма Стоун и Райан Гослинг

Эмма Стоун и Райан Гослинг неоднократно вместе появлялись на экране, создавая феерические сцены. Их особую энергетику можно было ощутить в таких фильмах, как "Эта дурацкая любовь" (2011), "Охотники на гангстеров" (2013) и "Ла-Ла Ленд" (2016), получившие много одобрительных отзывов от критиков. Стоун даже вспоминала, что не может представить свою жизнь без Гослинга, подчеркивая глубокую связь, которую они сформировали.

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Джулия Робертс и Ричард Гир

Экранный роман Джулии Робертс и Ричарда Гира в фильме "Красавица" (1990) стал культовым. Сначала Гир колебался, но, наконец, согласился сыграть Эдварда Льюиса после того, как Робертс и режиссер Гарри Маршалл убедили его. Их симпатия была безоговорочной, что привело к воссоединению в качестве любовников в фильме Маршалла "Сбежавшая невеста" (1999).

Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс

Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс создали увлекательную связь на экране. Их энергетика была особенно ощутима в фильме "Серена" (2014), где они сыграли влюбленных друг в друга. Кроме того, они появились вместе в фильмах "Афера по-американски" (2013 год) и "Джой" (2015 год). Несмотря на слухи, Купер объяснил, что их связь была чисто профессиональной, в шутку заявив, что он мог бы быть отцом Лоуренс.

Напомним, ранее UAportal подготовил статью о восхождении Роберта Джона Дауни-младшего в шоу-бизнесе.

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