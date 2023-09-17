rus
Українська
Шоубиз

Пять пар актеров, продемонстрировавших поразительную любовь во время игры

Марина Грамович

Дуэты, что делают фильмы особенными

UAportal подготовил список актерских дуэтов, которые не только сыграли незабываемые сцены, но и продемонстрировали высокий уровень близости, заставляющий зрителей возвращаться к ним снова и снова. Их способность играть искренние чувства на экране свидетельствует об их таланте и магии настоящего актерского партнерства.

Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо

Их незабываемые образы Джека и Роуз в фильме "Титаник" (1997) очаровали зрителей по всему миру. Безоговорочная химия между Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо продолжила блестеть почти десять лет спустя, когда они сыграли супружескую пару в романтической драме "Жизнь сначала" (2008).

Том Хэнкс и Мэг Райан

Том Хэнкс и Мэг Райан являются излюбленным дуэтом романтических комедий уже более двух десятилетий. Их общая химия на экране была заметна в таких фильмах, как "Джо против вулкана" (1990), "Неспящие в Сиэтле" (1993), "Вам письмо" (1998) и "Итака" (2015). Мег Райан однажды выразила свое восхищение работой с Хэнксом, отметив его внимательность и способность поддерживать других.

Эмма Стоун и Райан Гослинг

Эмма Стоун и Райан Гослинг неоднократно вместе появлялись на экране, создавая феерические сцены. Их особую энергетику можно было ощутить в таких фильмах, как "Эта дурацкая любовь" (2011), "Охотники на гангстеров" (2013) и "Ла-Ла Ленд" (2016), получившие много одобрительных отзывов от критиков. Стоун даже вспоминала, что не может представить свою жизнь без Гослинга, подчеркивая глубокую связь, которую они сформировали.

Читайте также: Три "Оскара", инновации и социальные проблемы: Какое значение Том Круз придал кинематографу

Джулия Робертс и Ричард Гир

Экранный роман Джулии Робертс и Ричарда Гира в фильме "Красавица" (1990) стал культовым. Сначала Гир колебался, но, наконец, согласился сыграть Эдварда Льюиса после того, как Робертс и режиссер Гарри Маршалл убедили его. Их симпатия была безоговорочной, что привело к воссоединению в качестве любовников в фильме Маршалла "Сбежавшая невеста" (1999).

Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс

Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс создали увлекательную связь на экране. Их энергетика была особенно ощутима в фильме "Серена" (2014), где они сыграли влюбленных друг в друга. Кроме того, они появились вместе в фильмах "Афера по-американски" (2013 год) и "Джой" (2015 год). Несмотря на слухи, Купер объяснил, что их связь была чисто профессиональной, в шутку заявив, что он мог бы быть отцом Лоуренс.

Напомним, ранее UAportal подготовил статью о восхождении Роберта Джона Дауни-младшего в шоу-бизнесе.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !

Шоубиз