П'ять пар акторів, які продемонстрували вражаючу любов під час гри

UAportal підготував перелік акторських дуетів, які не лише зіграли незабутні сцени, але й продемонстрували високий рівень близькості, який змушує глядачів повертатися до них знову і знову. Їхня здатність відігравати щирі почуття на екрані свідчить про їхній талант і магію справжнього акторського партнерства.

Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо

Їхні незабутні образи Джека і Роуз у фільмі "Титанік" (1997) зачарували глядачів по всьому світу. Беззаперечна хімія між Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо продовжила блищати майже десять років опісля, коли вони зіграли подружню пару в романтичній драмі "Життя спочатку" (2008).

Том Генкс і Мег Райан

Том Генкс і Мег Райан є улюбленим дуетом романтичних комедій вже понад два десятиліття. Їхня спільна хімія на екрані була помітна у таких фільмах, як "Джо проти вулкана" (1990), "Несплячі в Сіетлі" (1993), "Вам лист" (1998) та "Ітака" (2015). Мег Райан якось висловила своє захоплення роботою з Генксом, відзначивши його уважність і здатність підтримувати інших.

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Емма Стоун і Райан Гослінг

Емма Стоун і Райан Гослінг неодноразово разом з'являлися на екрані, створюючи феєричні сцени. Їхню особливу енергетику можна було відчути в таких фільмах, як "Це безглузде кохання" (2011), "Мисливці на гангстерів" (2013) та "Ла-Ла Ленд" (2016), що отримали багато схвальних відгуків від критиків. Стоун навіть згадувала, що не може уявити свого життя без Гослінга, підкреслюючи глибокий зв'язок, який вони сформували.

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Джулія Робертс і Річард Гір

Екранний роман Джулії Робертс і Річарда Гіра у фільмі "Красуня" (1990) став культовим. Спочатку Гір вагався, але врешті-решт погодився зіграти Едварда Льюїса після того, як Робертс і режисер Гаррі Маршалл переконали його. Їхня симпатія була беззаперечною, що призвело до возз'єднання як коханців у фільмі Маршалла "Наречена-втікачка" (1999).

Бредлі Купер і Дженніфер Лоренс

Бредлі Купер і Дженніфер Лоренс створили захоплюючий зв'язк на екрані. Їхня енергетика була особливо відчутна у фільмі "Серена" (2014), де вони зіграли закоханих одне в одного. Крім того, вони з'явилися разом у фільмах "Американська афера" (2013) та "Джой" (2015). Попри чутки, Купер пояснив, що їхній зв'язок був суто професійним, жартома заявивши, що він міг би бути батьком Лоренс.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував статтю про сходження Роберта Джона Дауні-молодшого у шоубізнесі.

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