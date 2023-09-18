С кем успела поругаться Тейлор Свифт за время своей карьеры: громкие скандалы

На протяжении своей карьеры Тейлор Свифт имела изрядное количество конфликтов с разными людьми в музыкальной индустрии. Некоторые из них были решены или отложены в сторону, другие продолжают оставаться частью ее публичного образа. UAportal подготовил перечень некоторых из них и детали их развития.

Скутер Браун

В 2019 году Тейлор Свифт выразила свое разочарование, когда Скутер Браун приобрел Big Machine Records, где Тейлор записала первые шесть своих альбомов. Свифт обратилась к сообществу Tumblr, чтобы выразить свое возмущение, обвинив Брауна в манипулятивном запугивании в отношении продажи ее работ и назвав это развитие событий худшим для себя.

Она продолжила критиковать стратегию Брауна во время собственной речи на церемонии вручения награды "Женщина десятилетия" по версии Billboard. Браун, в свою очередь, утверждал, что их вражда была недоразумением, и заявил, что неоднократно пытался наладить отношения со Свифт.

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Канье Уэст

Вражда между Тейлор Свифт и Канье Уэстом началась в 2009 году, когда Уэст прервал речь Свифт на церемонии VMA. С годами их отношения, казалось, улучшились, но все снова испортилось в 2016 году, когда Уэст выпустил песню "Famous" с неоднозначными строками о Свифт. Вражда обострилась после вмешательства в нее тогдашней жены Уэста, Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян

В 2016 году Тейлор Свифт оказалась во вражде с Ким Кардашьян и ее тогдашним мужем Канье Уэстом. В то время как Уэст утверждал, что Свифт одобрила текст песни, сама Тейлор отрицала, что когда-либо слышала строку, которая упоминала ее в пренебрежительной манере.

Впоследствии Кардашьян опубликовала отрывки телефонного разговора между Уэстом и Свифт, якобы доказывая, что Свифт одобрила эту строку. Это вызвало шквал обсуждений в социальных сетях с хэштегом #KimExposedTaylorParty. Свифт опубликовала сообщение, в котором осудила использование Уэстом унизительных высказываний.

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Ники Минаж

В 2015 году Тейлор Свифт и Ники Минаж устроили небольшую ссору в Твиттере из-за номинации на VMA. Минаж выразила разочарование из-за того, что ее клип "Anaconda" не был номинирован, предположив, что индустрия отдает предпочтение видеороликам со стройными девушками.

Свифт, подумав, что твит адресован ей, ответила на него. Впрочем, недоразумение было быстро разрешено, и обе артистки извинились друг перед другом. Они даже выступили вместе на церемонии награждения VMA, оставив ссору в прошлом.

Кэти Перри

Песня Свифт "Bad Blood" из ее альбома "1989", по слухам, была посвящена ее ссоре с Кэти Перри. Свифт рассказала, что вражда возникла из-за попыток Кэти саботировать ее гастрольный тур.

Многие предполагали, что песня посвящена Перри, особенно после того, как танцор из тура Свифт подтвердил, что Кэти наняла его для своего тура. Вражда обострилась выпуском Перри дис-трека "Swish Swish" в 2017 году.

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