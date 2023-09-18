З ким встигла посваритися Тейлор Свіфт за час своєї кар'єри: гучні скандали

Протягом своєї кар'єри Тейлор Свіфт мала неабияку кількість конфліктів із різними людьми у музичній індустрії. Деякі було вирішено чи відкладено убік, інші продовжують залишатися частиною її громадського образу. UAportal підготував перелік деяких з них та деталі їх розвитку.

Скутер Браун

2019 року Тейлор Свіфт висловила своє розчарування, коли Скутер Браун придбав Big Machine Records, де Тейлор записала перші шість своїх альбомів. Свіфт звернулася до спільноти Tumblr, щоб висловити своє обурення, звинувативши Брауна у маніпулятивному залякуванні щодо продажу її робіт і назвавши цей розвиток подій найгіршим для себе.

Вона продовжила критикувати стратегію Брауна під час своєї промови на церемонії вручення нагороди "Жінка десятиліття" за версією Billboard. Браун, своєю чергою, стверджував, що їхня ворожнеча була непорозумінням, і заявив, що неодноразово намагався налагодити стосунки зі Свіфт.

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Каньє Вест

Ворожнеча між Тейлор Свіфт і Каньє Вестом почалася в 2009 році, коли Вест перервав промову Свіфт на церемонії VMA. З роками їхні стосунки, здавалося, покращилися, але все знову зіпсувалося у 2016 році, коли Вест випустив пісню Famous з неоднозначними рядками про Свіфт. Ворожнеча загострилася після втручання в неї тодішньої дружини Веста Кім Кардаш'ян.

Кім Кардашьян

У 2016 році Тейлор Свіфт опинилася у ворожнечі з Кім Кардаш'ян та її тодішнім чоловіком Каньє Вестом. У той час як Уест стверджував, що Свіфт схвалила текст пісні, сама Тейлор заперечувала, що колись чула рядок, який згадував її в зневажливій манері.

Згодом Кардашьян опублікувала уривки телефонної розмови між Вестом і Свіфт, нібито доводячи, що Свіфт схвалила цей рядок. Це викликало шквал обговорень у соціальних мережах із хештегом #KimExposedTaylorParty. Свіфт опублікувала повідомлення, в якому засудила використання Уест принизливих висловлювань.

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Нікі Мінаж

У 2015 році Тейлор Свіфт та Нікі Мінаж влаштували невелику сварку у Твіттері через номінацію на VMA. Мінаж висловила розчарування через те, що її кліп "Anaconda" не був номінований, припустивши, що індустрія віддає перевагу відеороликам зі стрункими дівчатами.

Свіфт, подумавши, що твіт адресований їй, відповіла на нього. Втім, непорозуміння було швидко вирішене, і обидві артистки вибачилися один перед одним. Вони навіть виступили разом на церемонії нагородження VMA, залишивши сварку у минулому.

Кеті Перрі

Пісня Свіфт "Bad Blood" з її альбому "1989", за чутками, була присвячена її сварці з Кеті Перрі. Свіфт розповіла, що ворожнеча виникла через спроби Кеті саботувати її гастрольний тур.

Багато хто припускав, що пісня присвячена Перрі, особливо після того, як танцюрист з туру Свіфт підтвердив, що Кеті найняла його для свого туру. Ворожнеча загострилася випуском Перрі дистрека "Swish Swish" у 2017 році.

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