С веником и газетой: топ-5 бытовых лайфхаков, которые облегчат вашу жизнь

UAportal подготовил подборку из пяти лайфхаков, которые помогут сделать повседневные задачи проще и эффективнее. В этой статье мы приведем подробные инструкции и примеры пяти распространенных бытовых лайфхаков.

Первый лайфхак – это классический метод "веник и совок". Этот простой прием предполагает использование обеих рук для того, чтобы одной рукой сметать мусор веником, а другой держать совок. Этот простой в освоении навык поможет быстро и эффективно поддерживать чистоту полов без необходимости передвигать тяжелую мебель.

Второй лайфхак заключается в использовании газеты для полировки окон. Газета удивительно эффективно удаляет разводы с окон, если использовать ее с небольшим количеством чистящего средства или воды. Она также не оставляет следов, что делает ее идеальным средством для очистки стеклянных поверхностей, таких как зеркала и подоконники.

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Третий лайфхак касается организации. Если вам нужно хранить вещи в тесном пространстве, например, в шкафах или буфетах, используйте небольшие корзины или контейнеры, чтобы все было аккуратно организовано. Маркировка каждой корзины облегчит поиск необходимого в нужный момент!

Четвертый лайфхак – запастись пакетами с зип-топом для хранения продуктов. Они отлично подходят для замораживания остатков пищи или хранения закусок в ланч-боксах в течение недели.

Наконец, пятый лайфхак касается стирки: если у вас закончился стиральный порошок, а смягчитель ткани остался, используйте его. Он содержит достаточно поверхностно-активных веществ, чтобы в крайнем случае действовать как стиральный порошок!

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