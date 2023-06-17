Садовый дизайн средиземноморского оазиса: как самостоятельно превратить участок в сказку

В сфере дизайна и планировки сада один особый стиль выделяется своим пленительным очарованием и спокойной атмосферой – средиземноморский оазис. Благодаря ярким цветам, ароматным травам и успокаивающей атмосфере, этот стиль сада – идеальный выбор как для начинающих, так и для опытных садоводов.

UAportal подготовил исчерпывающее руководство, которое поможет понять суть дизайна сада в стиле "средиземноморский оазис" и как воплотить его красоту в жизнь.

Читайте также: Забирать энергию – какие деревья нельзя сажать рядом с домом

Когда дело доходит до выбора стиля сада, средиземноморский оазис обладает своей собственной уникальной привлекательностью. Его философия дизайна вдохновлена очаровательными садами Средиземноморья, известными своей непринужденной элегантностью и вневременной привлекательностью. Воплотив этот стиль в своем саду, вы сможете создать безмятежное место, которое перенесет вас на залитые солнцем берега и спокойные приморские виллы.

Видео дня

Есть несколько веских причин, по которым дизайн сада в стиле средиземноморского оазиса является популярным выбором. Во-первых, он предлагает гармоничное сочетание эстетики и функциональности.

Уделяя особое внимание природным элементам и устойчивости, этот стиль предполагает использование местных растений, которые произрастают в средиземноморском климате. Эти растения не только придают саду красоту, но и требуют минимального ухода и воды, что делает его экологически чистым выбором.

Читайте также: Что добавить в воду, чтобы цветы после праздников дольше стояли

Более того, сочетание ярких цветов и ароматных трав добавляет изысканный сенсорный опыт в ваш сад. Представьте, что вы прогуливаетесь по благоухающему оазису, окруженному красочными цветами, такими как лаванда, розмарин и бугенвиллия. Эти цветы не только радуют глаз, но и наполняют воздух восхитительными ароматами, которые вызывают чувство спокойствия и расслабления.

Чтобы помочь вам воплотить в жизнь сущность средиземноморского оазиса, вот список цветочных комбинаций, которые придадут вашему саду особую привлекательность:

1. Лаванда и сальвия:

Эти классические средиземноморские растения прекрасно дополняют друг друга. Успокаивающие фиолетовые цветы лаванды гармонично сочетаются с яркими синими цветами сальвии, создавая поразительный визуальный контраст.

2. Бугенвиллия и олеандр:

Эти смелые и яркие растения являются синонимами средиземноморских ландшафтов. Яркие бумажные прицветники бугенвиллии розового, оранжевого или фиолетового цвета в сочетании с нежными гроздьями белых, розовых или красных цветов олеандра наполнят ваш сад яркими красками.

3. Розмарин и тимьян:

Эти травы не только являются основными кулинарными продуктами, но и придают любому саду средиземноморский шарм. Игольчатая листва розмарина и нежно-голубые цветы дополняют крошечные листочки и нежные соцветия тимьяна, создавая сенсорное наслаждение.

Читайте также: Как ухаживать и какие приметы связаны с денежным деревом

Помимо тщательного подбора сочетаний растений, правильное оформление сада может еще больше подчеркнуть стиль средиземноморского оазиса. Для завершения образа рассмотрите следующие элементы:

1. Терракотовые горшки:

Воспользуйтесь деревенским очарованием Средиземноморья, используя терракотовые горшки для растений. Эти земляные контейнеры добавят аутентичный штрих в ваш сад и станут теплым фоном для ярких цветов.

2. Каменные дорожки:

Проложите в саду извилистые каменные дорожки, чтобы создать ощущение открытий и интриги. Естественная текстура и земляные тона камней будут гармонировать с общей эстетикой дизайна средиземноморского оазиса.

3. Водные элементы:

Мягкий звук текущей воды может придать спокойствие вашему саду. Подумайте о том, чтобы добавить небольшой фонтанчик или каскадный водоем, чтобы создать безмятежную атмосферу средиземноморского дворика.

4. Мебель для отдыха в средиземноморском стиле:

Чтобы полностью погрузиться в атмосферу вашего сада, обустройте мебель для отдыха в средиземноморском стиле. Выберите скамейки из кованого железа или уютную мебель из ротанга, украшенную разноцветными подушками, и создайте комфортное пространство для отдыха и наслаждения красотой вашего оазиса.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения следует посадить у себя дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!