Сексуальное насилие и издевательство: Пять знаменитостей Голливуда, у которых было сложное детство

В наши дни мы видим их успешными, сильными личностями, доминирующими в индустрии развлечений. Однако за их гламурными фасадами скрывается прошлое, наполненное трудностями и невзгодами, о которых большинство людей даже не подозревает. UAportal подготовил список пяти знаменитостей, которые пережили трудное детство, победили свои обстоятельства и стали вдохновляющими фигурами.

Том Круз

Том Круз, культовый голливудский актер, вышел из бедной и неблагополучной семьи. В детстве он был свидетелем неуважительного поведения отца по отношению к матери, что в итоге привело к тому, что отец ушел из семьи, когда Тому было всего 12 лет.

Чтобы свести концы с концами, матери Тома приходилось работать на нескольких работах, и даже детям приходилось подрабатывать. Несмотря на эти трудности, карьера Тома пошла в гору после фильма "Рискованный бизнес", в котором он получил прорывную роль в возрасте 21 года.

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Деми Мур

Путь Деми Мур к успеху был сформирован бурным детством. Ее отец бросил беременную мать еще до рождения Деми, оставив их наедине с жизненными трудностями. Ее мать снова вышла замуж за человека, страдающего игровой зависимостью, что привело к финансовым трудностям.

Кроме того, Деми приходилось бороться с неуверенностью в себе, в том числе носить брекеты и скрывать сильное косоглазие с помощью огромных очков, что делало ее мишенью для издевательств. Тем не менее, матери Деми удалось накопить достаточно денег, чтобы обеспечить необходимую поддержку своей дочери, что помогло ей преодолеть эти трудности.

Шарлиз Терон

Детство Шарлиз Терон было омрачено хроническим алкоголизмом и жестоким поведением ее отца. Ситуация обострилась до трагической точки, когда ее мать, Герда Терон, смертельно ранила отца Шарлиз во время горячего спора, свидетелем которого была сама Шарлиз в возрасте 15 лет. Несмотря на это травмирующее событие, Шарлиз не держит зла на свою мать, признавая, что действия ее матери спасли жизнь им обоим.

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Дрю Бэрримор

Ранние годы актрисы Дрю Бэрримор были далеки от сказки. В детстве жестокое поведение отца по отношению к ее матери было постоянным источником страданий. Несмотря на бурную домашнюю жизнь, судьба открыла дверь для юной Дрю, когда она пошла с матерью на прослушивание и привлекла внимание режиссера, что привело к ее первому участию в рекламе собачьего корма.

К сожалению, квартира ее матери в Лос-Анджелесе стала центром алкогольных посиделок, лишив Дрю нормального детства. В раннем возрасте она пристрастилась к алкоголю и наркотикам, боролась с зависимостью и даже пыталась покончить с собой в 14 лет. Однако Дрю сумела перевернуть свою жизнь, а позже написала автобиографию, чтобы поделиться своей историей и вдохновить других.

Опра Уинфри

Опра Уинфри, ныне известная телеведущая и одна из самых влиятельных женщин в мире, столкнулась с огромными трудностями во время своего воспитания. Опра была обделена вниманием родителей, ее воспитывала строгая бабушка, которая прибегала к физическому насилию в качестве средства поддержания дисциплины.

К несчастью, она пережила сексуальное насилие со стороны членов своей семьи, включая двоюродную сестру, братьев, их друзей и даже родного дядю. В нежном возрасте 14 лет Опра забеременела и в момент отчаяния попыталась покончить жизнь самоубийством. Хотя она потеряла ребенка при рождении, Опра обрела надежду, найдя убежище у своего отца, который оказал ей поддержку, необходимую для получения высшего образования и восстановления своей жизни.

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