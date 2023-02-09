Служба безопасности Украины разоблачила российского агента работающего в 'Укрзалізниці'

Служба безопасности Украины (СБУ) недавно разоблачила российского агента в рядах государственной акционерной компании "Укрзализныця". Агент был должностным лицом регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" и тайно сотрудничал с Федеральной службой безопасности России (ФСБ).

Агент контактировал с офицером ФСБ, который координировал его разведывательно-подрывную деятельность против Украины. ФСБ особенно интересовала разведывательная информация о времени и месте передвижения военных эшелонов с оружием и боеприпасами Вооруженных Сил Украины. Также агент пытался передать оккупантам координаты энергогенерирующих объектов в Киеве.

Служба безопасности Украины сработала на опережение и своевременно разоблачила российского агента, задокументировала его преступную деятельность и задержала в Чернигове. Во время обысков правоохранители обнаружили смартфоны с доказательствами тайной переписки с представителем российской спецслужбы.

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Сейчас следователи СБ Украины объявили агенту врага о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех организаторов и участников российской агентуры.