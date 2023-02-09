Служба безопасности Украины разоблачила российского агента работающего в 'Укрзалізниці'

Служба безпеки України (СБУ) нещодавно викрила російського агента в лавах державної акціонерної компанії "Укрзалізниця". Агент був посадовцем регіональної філії "Південно-Західна залізниця" і таємно співпрацював з Федеральною службою безпеки Росії (ФСБ).

Агент контактував з офіцером ФСБ, який координував його розвідувально-підривну діяльність проти України. ФСБ особливо цікавила розвідувальна інформація про час і місце пересування військових ешелонів зі зброєю та боєприпасами Збройних Сил України. Також агент намагався передати окупантам координати енергогенеруючих об'єктів у Києві.

Служба безпеки України спрацювала на випередження та своєчасно викрила російського агента, задокументувала його злочинну діяльність та затримала у Чернігові. Під час обшуків правоохоронці виявили смартфони з доказами таємного листування з представником російської спецслужби.

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Наразі слідчі СБ України оголосили агенту ворога про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників російської агентури.