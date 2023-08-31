Типичные ошибки в макияже, из-за которых женщины выглядят старше: советы, как их избежать

Ошибки в макияже могут существенно повлиять на то, как человек выглядит, часто делая его старше, чем он на самом деле. UAportal подготовил советы, как избежать этих распространенных ошибок и добиться более молодого и привлекательного образа.

Чрезмерное использование тонального крема

Чрезмерное нанесение тонального крема может создать тяжелый и неуклюжий вид, подчеркивая мимические линии, морщинки и текстуру кожи. Чтобы избежать этого, рекомендуется выбирать тональный крем, отвечающий тону кожи, и наносить его экономно. Легкое прикосновение и тщательное растушевывание приведет к более естественному и молодому виду.

Пренебрежение бровями

С возрастом брови имеют склонность становиться менее густыми или терять свою форму. Если не ухаживать за ними и не подкрашивать их, лицо может выглядеть постарше. Чтобы решить эту проблему, важно придавать бровям форму и подчеркивать их, используя карандаш для бровей или пудру, соответствующую естественному цвету волос.

Видео дня

Использование темной помады

Использование темных оттенков помады также может прибавить возрасту. Темные цвета могут сделать губы тоньше и привлечь внимание к мелким морщинкам вокруг рта. Рекомендуется выбирать более светлые и более яркие оттенки помады, которые дополняют тон кожи, такие как розовый, коралловый и невообразимый.

Читайте также: Как эффективно избавиться от мешков под глазами – советы экспертов

Отсутствие румян

С возрастом кожа теряет свой естественный румянец и блеск. Нанесение румян может помочь вернуть молодость и придать выразительность лицу. Рекомендуется выбирать цвет румян, который подходит к тону кожи, и наносить их на яблоки щек.

Недостаточно внимания к уходу

Подходящий уход за кожей имеет важное значение для сохранения молодости. Игнорирование очистки, увлажнения и защиты может привести к сухости, тусклости и появлению мимических и глубоких морщин. Создание процедуры ухода за кожей, включающей регулярную очистку, увлажнение и использование солнцезащитного крема, поможет сохранить кожу здоровой и молодой на вид.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей губ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!