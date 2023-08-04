Топ-5 лучших фильмов о школе: окунитесь в атмосферу уроков и первой любви
Если вы любите кино о школе, взрослении и первой любви, то эта подборка точно вам понравится. UAportal подготовил пять фильмов этого жанра.
"Преимущества быть простаком"
Рейтинг IMDB: 8.0
Жанр: Драма, романтика
Страна: США
Продолжительность: 102 минуты
Год производства: 2012
Главный продюсер: Джон Малкович
Чарли, интровертный и социально угловатый первокурсник старшей школы, который не может найти себе друзей. Преодолев сложности подросткового возраста, главный герой заводит дружбу с Сэмом и Патриком. Вместе они отправляются в трансформационное путешествие самопознания, исследуя темы любви, дружбы и горько-сладкой красоты взросления.
"Легкая пятерка"
Рейтинг IMDB 7.0
Жанр: Комедия, романтика
Страна: США
Продолжительность: 92 минуты
Год производства: 2010
Главный продюсер: Занне Девайн
Олив оказывается в центре школьных сплетен, делая вид, что имеет репутацию развратной девушки. Когда ее вымышленные истории выходят из-под контроля, девушку начинают обливать грязью. Следовательно, девушка преодолевает последствия своего поступка и усваивает ценные уроки о честности, самовыражении и честности.
"Суперплохой"
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Комедия
Страна: США
Продолжительность: 113 минут
Год производства: 2007
Главный продюсер: Джадд Апатоу
Лучшие друзья Сет и Эван одолевают трудности последних недель обучения в старшей школе. Решив отличиться перед выпускным, дуэт уходит в дикое приключение с вечеринками, романтикой и неожиданными встречами.
"Плохие девочки"
Рейтинг IMDB 7.0
Жанр: Комедия
Страна: США, Канада
Продолжительность: 97 минут
Год производства: 2004
Главный продюсер: Лорн Майклз
Проведя все детство в Африке, подросток Кейди Герон, попадает в безжалостный мир старшей школы, в которой царит социальная иерархия. Ее привлекают в манипулятивные схемы популярной группировки "Пластики", в которой девушка усваивает ценные уроки о подлинной дружбе и поддержке.
"Гарри Поттер и принц-полукровка"
Рейтинг IMDB: 7.6
Жанр: Приключения, фэнтези
Страна: Великобритания, США
Продолжительность: 153 минуты
Год производства: 2009
Главный продюсер: Дэвид Гейман
Это шестая часть любимой серии о Гарри Поттере. Школа колдовства Хогвартс страдает от угрозы со стороны Лорда Водеморта. Гарри и его друзья, преодолевая подростковые романы и другие трудности, находят важные подсказки о прошлом Темного Лорда.
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