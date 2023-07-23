Топ-6 фильмов из Марго Робби: от "Барби" до "Однажды в Голливуде", где раскрыты талант и невероятная харизма актрисы
Марго Робби – одна из самых известных австралийских актрис, заполонившая сердца зрителей по всему миру. UAportal подготовил подборку из шести лучших фильмов с участием звезды, демонстрирующих ее многогранность, талант и невероятную харизму.
"Барби"
Рейтинг IMDb: 8.0
Жанр: Романтическая комедия, приключения
Страна: США
Продолжительность: 114 мин
Год: 2023
Главный продюсер: Марго Робби, Том Том Экерли
Марго Робби превращается в Барби – самую популярную из всех кукол в Барбиленде. Однако у нее начался экзистенциальный кризис. Поэтому главная героиня вместе со своим бойфрендом решают в мир людей, чтобы понять себя и открыть свое настоящее предназначение.
"Я, Тоня"
Рейтинг IMDb: 7.5
Жанр: Биография, драма, спорт
Страна: США
Продолжительность: 120 мин
Год: 2017
Главный продюсер: Марго Робби, Стивен Роджерс
Сюжет разворачивается вокруг истории успеха фигуристки Тони Гардинг, а также печально известного инцидента с участием ее соперницы Нэнси Керриган. Робби безупречно передает сложность характера главной героини, при этом демонстрируя убедительную игру, принесшую ей одобрительные отзывы критиков.
"Волк с Уолл-стрит"
Рейтинг IMDb: 8.2
Жанр: Биография, криминал, драма
Страна: США
Продолжительность: 180 мин
Год: 2013
Главный продюсер: Мартин Скорсезе, Леонардо Ди Каприо
Марго перевоплощается в Наоми Лапальи, обольстительную и амбициозную вторую жену Джордана Белфорта, которого исполнил Леонардо Ди Каприо. Фильм лучше демонстрирует спектр харизмы и эмоций Робби.
"Хищные птицы: Сказочная эмансипация одной Харли Квинн"
Рейтинг IMDb: 6.1
Жанр: Боевик, приключения, комедия
Страна: США
Продолжительность: 109 мин
Год: 2020
Главный продюсер: Марго Робби, Сью Кролл
Харли Квинн – эксцентричная и непредсказуемая антигероиня. Она вместе с еще тремя супергероинями объединяется, чтобы спасти жизнь маленькой девочки.
"Однажды в Голливуде"
Рейтинг IMDb: 7.6
Жанр: Комедия, драма
Страна: США
Продолжительность: 161 мин
Год: 2019
Главный продюсер: Квентин Тарантино, Дэвид Гейман
Робби исполняет роль Шэрон Тэйт, реальной актрисы и жертвы убийства сектой Мэнсона. Марго излучает грацию и обаяние, а фильм при этом лучше передает дух золотой эры Голливуда.
"Отряд самоубийц"
Рейтинг IMDb: 6.0
Жанр: Боевик, приключения, фэнтези
Страна: США
Продолжительность: 123 мин
Год: 2016
Главный продюсер: Чарльз Ровен, Ричард Сакл
Сюжет разворачивается вокруг Харли Квинн, находящейся в команде известных злодеев, чтобы отправиться в опасную миссию. Робби придает своей непредсказуемой и легкомысленной героине глубину и сложность образа.
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