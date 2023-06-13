Трагические последствия деменции: звезды, которые пострадали от болезни

Деменция – совокупность симптомов, возникающих в результате повреждения мозга, вызванного различными заболеваниями, включая болезнь Альцгеймера, – может глубоко изменить жизнь человека. Она включает в себя целый ряд проблем, таких как потеря кратковременной памяти, резкие перепады настроения, трудности с ориентацией в пространстве и проблемы с адаптацией к изменениям.

Удивительно, но никто не застрахован от этого заболевания. Узнайте о печальных судьбах таких известных личностей, как Брюс Уиллис, Робин Уильямс и других, столкнувшихся с этим грозным врагом.

Рита Хейворт

Рита Хейворт, знаменитая американская актриса и танцовщица, за свою карьеру снялась во впечатляющем 61 фильме. Однако в 1972 году она была вынуждена распрощаться с миром развлечений из-за болезни Альцгеймера.

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К сожалению, это изнурительное заболевание в конечном итоге унесло ее жизнь в возрасте 68 лет в 1987 году. В то время осведомленность о данном типе нарушения мозговой деятельности была ограниченной, что сделало его предметом интриги как для СМИ, так и для общественности.

Брюс Уиллис

Весной 2022 года Брюсу Уиллису, выдающемуся американскому киноактеру, был поставлен страшный диагноз – афазия – нарушение речи в результате локальных поражений мозга. Это удручающее известие преждевременно положило конец его блестящей карьере в кино.

Сейчас Уиллису 68 лет, и он должен привыкнуть к необратимости своего состояния, поскольку в настоящее время не существует лекарства от афазии. К сожалению, болезнь быстро прогрессирует, создавая многочисленные проблемы для талантливого актера.

Робин Уильямс

Робин Уильямс, исключительно талантливый американский актер и комик, стал еще одной жертвой жестокой хватки деменции. Пораженный болезнью деменции тела Леви, в последние годы своей жизни Уильямс боролся с потерей памяти, снижением когнитивных способностей и нарушениями двигательной координации.

Повседневные задачи становились все более трудными, разрушая тот живой дух, который так привлекал к нему зрителей по всему миру. Трагично, но 11 августа 2014 года Уильямс поддался своим внутренним демонам, не выдержав разрушительного воздействия болезни, и покончил с собой.

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Рональд Рейган

До начала своей блестящей политической карьеры Рональд Рейган, уважаемый американский политик и 40-й президент США, покорял зрителей как спортивный комментатор и актер. Однако во время своего второго президентского срока Рейган начал демонстрировать ранние признаки болезни Альцгеймера. Мир воочию убедился в этом во время президентских дебатов в 1984 году, когда он резко прервал свою речь, на мгновение забыв задуманные слова.

В 1994 году Рейган публично объявил о своем диагнозе, после чего началось постепенное ухудшение его памяти, когнитивных способностей и речи. Состояние бывшего президента ухудшилось настолько, что он перестал узнавать окружающих, включая свою любимую жену Нэнси. Рональд Рейган скончался в возрасте 93 лет, оставив после себя наследие, омраченное болезнью Альцгеймера.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

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