Три лайфхака для устройств и программного обеспечения, которые экономят время

UAportal собрал лайфхаки, связанные с устройствами и программным обеспечением. Они позволят улучшить производительность и сэкономить время.

Первый лайфхак связан с использованием нескольких окон одновременно на компьютере или устройстве с помощью функции раздельного просмотра, доступной в большинстве современных операционных систем. Эта функция позволяет пользователям легко управлять двумя приложениями бок о бок без необходимости открывать несколько окон одновременно.

Это позволяет пользователям работать в режиме многозадачности более эффективно, экономя при этом время и энергию. Кроме того, это устраняет ненужный беспорядок, поскольку все приложения можно организовать в одном окне, а не в нескольких окнах, разбросанных по экрану рабочего стола.

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Второй лайфхак заключается в создании ярлыков на клавиатуре для легкого доступа к часто используемым программам, таким как веб-браузеры и текстовые редакторы. Назначение определенных клавиш для быстрого запуска этих программ избавляет пользователя от необходимости просматривать меню или искать папки каждый раз, когда ему нужен доступ к этим приложениям.

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Кроме того, это также помогает пользователям лучше освоить свои устройства, так как они узнают, как каждая клавиша выполняет свою задачу при нажатии, тем самым значительно повышая общий уровень производительности со временем.

Наконец, последний лайфхак посвящен использованию облачных сервисов хранения данных, таких как Google Drive или Dropbox, которые позволяют пользователям безопасно хранить все свои данные в Интернете, обеспечивая доступ к ним из любого места. Это обеспечивает большую гибкость, поскольку пользователям больше не нужно беспокоиться о переносе файлов между различными компьютерами вручную, а достаточно просто войти в свои облачные аккаунты, где бы они ни находились.

Напомним, ранее мы писали о том, какие вещи не следует держать возле Wi-Fi роутера, чтобы они не вышли из строя.

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