Уксус и сода: как быстро прочистить кухонную мойку

Кухонная мойка часто забивается из-за попадания в нее остатков пищи во время мытья посуды.

В результате вода плохо стекает. В таком случае может помочь Крит и множество других магазинных средств. Но они не всегда в наличии дома, поэтому предлагаем воспользоваться народным методом очистки стока мойки с помощью уксуса и соды.

Итак, для прочистки вам понадобится:

– уксусная кислота – 100 мл, или уксус – 250 мл

– пищевая сода – 100 г

Наденьте резиновые перчатки и одноразовую маску. Засыпьте соду в сток мойки так, чтобы она заполнила внутреннюю часть водостока и сифона.

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Очень медленно залейте в сток уксусную кислоту. Учитывайте, что при взаимодействии этих двух компонентов образуется большое количество пены.

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Оставьте смесь действовать 5 минут, затем промойте водосток водой из-под крана.

Процедуру можно повторять несколько раз.

Если пена заполняет мойку и не попадает в сифон и трубы – необходима прочистка профессиональными, более мощными средствами.

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