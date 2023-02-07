Законно ли заполнять повестку на улице перед вручением?

Вопрос о том, допустимо ли заполнение повесток на улице перед вручением или нет, в последнее время является предметом дискуссий. В этой статье мы обсудим законность таких действий, основываясь на советах юристов, специализирующихся в этой области.

Вручение повестки в общественных местах

В Законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не указано, где именно должны вручаться повестки, поэтому они могут быть вручены в любом месте, включая улицы и метро. По словам Романа Горбача, начальника отдела кадров штаба командования сухопутных войск, повестки вручаются в основном из-за отсутствия свежих данных о неявке мужчин в военные комиссариаты.

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Что должно быть включено в повестку?

Сергей Попко - начальник Киевской городской военной администрации - утверждает, что все повестки должны содержать подпись начальника территориального центра призыва и социальной поддержки населения и мокрую печать с указанием даты и времени, когда необходимо прибыть в военкомат по адресу, указанному в самом документе. Кроме того, органы местного самоуправления, руководители предприятий/институтов/организаций/образовательных учреждений независимо от формы собственности несут ответственность за выдачу повесток работникам студентам, а владельцы домов должны обслуживать проживающих в них лиц непосредственно должностными лицами районного/городского военного комиссариата.

По словам юриста Виктории Тютюнниковой, заполнение повестки перед вручением будет считаться законным только в присутствии начальника военного комиссариата или если он это делает лично.

Роман Горбач

Роман Владимирович Горбаченко (укр. Роман Владимирович Горбаченко; род. 29 июля 1971) - офицер украинской армии, с апреля 2018 года занимает должность начальника Главного управления персонала Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Ранее командовал несколькими механизированными пехотными бригадами с 2007 по 2017 год.

Сергей Попко

Сергей Николаевич Попко (кириллицей Сергей Николаевич Попко; род. 11 августа 1968) - генерал-майор украинской армии, с ноября 2016 года занимает должность главы Киевской городской военной администрации. Ранее занимал должности заместителя командующего Объединенного оперативного командования генерал-лейтенанта, начальника Главного управления стратегической защиты инфраструктуры Министерства обороны, полковника, начальника Главного управления правоохранительной деятельности Министерства внутренних дел, командира бригады, начальника штаба 7 отдельной механизированной бригады и др.

Виктория Тютюнникова

Виктория Игоревна Тютина (укр. Вікторія Ігорівна Тютіна; родилась 6 декабря 1987 года) - украинский адвокат, специализирующийся преимущественно на семейном праве, уголовной защите, гражданских делах, ведении международных арбитражей. Занимается юридической практикой с 2012 года, работает как в судах, так и с частными клиентами, предоставляет консультации, проводит тренинги, семинары, пишет статьи и др. С 2013 года избрана членом Европейской ассоциации семейных юристов, с 2016 года преподает курс "Международное гуманитарное и гражданское право" в Национальном университете "Одесская морская академия", является председателем Всеукраинской общественной организации "Защитники прав семьи", членом правления Одесской областной коллегии адвокатов и др.

Киевская городская военная администрация

Киевская городская военная администрация - административное подразделение Министерства обороны Украины, отвечающее за мобилизацию резервистов, когда это необходимо во время военных конфликтов и других чрезвычайных ситуаций, курирует оперативную деятельность всех военкоматов, расположенных по всей стране, а также координирует решение вопросов, связанных с мобилизацией демобилизацией военнослужащих запаса