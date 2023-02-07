Чи законно заповнювати повістку на вулиці перед врученням?

Питання про те, чи припустиме заповнення повісток на вулиці перед врученням чи ні, останнім часом є предметом дискусій. У цій статті ми обговоримо законність таких дій, ґрунтуючись на порадах юристів, які спеціалізуються в цій галузі.

Вручення повістки в громадських місцях

У Законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не вказано, де саме повинні вручатися повістки, тому їх можуть вручити в будь-якому місці, включно з вулицями і метро. За словами Романа Горбача, начальника відділу кадрів штабу командування сухопутних військ, повістки вручають здебільшого через відсутність свіжих даних про неявку чоловіків до військових комісаріатів.

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Що має бути включено до повістки?

Сергій Попко - начальник Київської міської військової адміністрації - стверджує, що всі повістки повинні містити підпис начальника територіального центру призову та соціальної підтримки населення і мокру печатку із зазначенням дати і часу, коли необхідно прибути до військкомату за адресою, вказаною в самому документі. Крім того, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств/інститутів/організацій/освітніх закладів незалежно від форми власності несуть відповідальність за видачу повісток працівникам та студентам, а власники будинків мають обслуговувати осіб, які проживають у них, безпосередньо посадовими особами районного/міського військового комісаріату.

За словами юриста Вікторії Тютюнникової, заповнення повістки перед врученням вважатиметься законним лише в присутності начальника військового комісаріату або якщо він це робить особисто.

Роман Горбач

Роман Володимирович Горбаченко (рос. Роман Володимирович Горбаченко; нар. 29 липня 1971) - офіцер української армії, з квітня 2018 року обіймає посаду начальника Головного управління персоналу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України. Раніше командував кількома механізованими піхотними бригадами з 2007 по 2017 рік.

Сергій Попко

Сергій Миколайович Попко (кирилицею Сергій Миколайович Попко; нар. 11 серпня 1968) - генерал-майор української армії, з листопада 2016 року обіймає посаду голови Київської міської військової адміністрації. Раніше обіймав посади заступника командувача Об'єднаного оперативного командування генерал-лейтенанта, начальника Головного управління стратегічного захисту інфраструктури Міністерства оборони, полковника, начальника Головного управління правоохоронної діяльності Міністерства внутрішніх справ, командира бригади, начальника штабу 7 окремої механізованої бригади тощо.

Вікторія Тютюнникова

Вікторія Ігорівна Тютіна (рос. Вікторія Ігорівна Тютіна; народилася 6 грудня 1987 року) - український адвокат, що спеціалізується переважно на сімейному праві, кримінальному захисті, цивільних справах, веденні міжнародних арбітражів. Займається юридичною практикою з 2012 року, працює як у судах, так і з приватними клієнтами, надає консультації, проводить тренінги, семінари, пише статті тощо. З 2013 року обрана членкинею Європейської асоціації сімейних юристів, з 2016 року викладає курс "Міжнародне гуманітарне та цивільне право" в Національному університеті "Одеська морська академія", є головою Всеукраїнської громадської організації "Захисники прав сім'ї", членкинею правління Одеської обласної колегії адвокатів та ін.

Київська міська військова адміністрація

Київська міська військова адміністрація - адміністративний підрозділ Міністерства оборони України, що відповідає за мобілізацію резервістів, коли це необхідно під час військових конфліктів та інших надзвичайних ситуацій, курує оперативну діяльність усіх військкоматів, розташованих по всій країні, а також координує вирішення питань, пов'язаних із мобілізацією, демобілізацією та демобілізацією військовослужбовців запасу.