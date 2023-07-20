Знаменитости, которые побрились на лысо: бесстрашные красотки

Некоторые смелые звезды решили пойти против течения и сделать выбор в пользу полностью бритой головы. UAportl подготовил истории пяти известных личностей, которые не побоялись принять лысый образ.

Бритни Спирс

В 2007 году американская певица и танцовщица Бритни Спирс привлекла к себе значительное внимание, когда побрила голову. Борясь с послеродовой депрессией и психическим расстройством, она искала утешение в этой радикальной смене.

Это казалось ей катарсическим способом избавиться от своих проблем и начать все с чистого листа. Хотя сначала Бритни не была озабочена своим изменением имиджа, в конце концов она начала носить парики, пока ее волосы не отросли.

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Деми Мур

Американская актриса Деми Мур попала в заголовки газет, когда побрила голову для главной роли в фильме "Солдат Джейн". Эта трансформация помогла ей полностью воплотить образ бесстрашной солдатки. Фильм стал культовым и ознаменовал собой важную веху в карьере Деми. Удивительно, но ультракороткая стрижка очень хорошо дополняла ее нежные черты лица.

Шарлиз Терон

Известная американская актриса и фотомодель Шарлиз Терон распрощалась со своими фирменными золотистыми локонами для фильма "Безумный Макс: Дорога ярости". Она настолько полюбила коротко стриженый образ, что после этого редко отращивала длинные волосы. Короткое каре, пикси и андеркат стали ее любимыми стилями, которые без особого труда омолаживают ее внешность.

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Кейт Бланшетт

Австралийская актриса, продюсер и режиссер Кейт Бланшетт решила обрить голову для фильма "Рай". Приняв этот опыт с распростертыми объятиями, она даже проигнорировала совет своего агента носить шапочку. Позже Кейт призналась, что ей нравилось чувство ветра, обдувающего ее лысую голову. Ее бесстрашный подход оставил незабываемое впечатление.

Натали Портман

Американская актриса, сценаристка, режиссер и продюсер Натали Портман продемонстрировала свою многогранность, побрив голову для мрачного политического триллера "V – вендетта". Эта мощная сцена остается одним из самых эмоционально заряженных моментов в кинематографе. Натали с легкостью доказала, что женщина может излучать женственность и обаяние даже без полной шевелюры.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

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