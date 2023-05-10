14 мая – День матери: как отмечают праздник, и что запрещено дарить маме

День матери – важный праздник, отмечаемый во многих странах мира. Это день чествования и выражения признательности матерям. UAportal подготовил эту статью, чтобы рассказать о традициях и обычаях, связанных с этим праздником, и предложить идеи о том, как его отметить.

Традиции и обычаи, связанные с Днем матери

В Украине День матери отмечается во второе воскресенье мая. В 2023 году это будет 14 мая. Матерям принято дарить цветы и небольшие подарки, такие как шоколадные конфеты или изделия ручной работы.

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Многие семьи также собираются на специальную трапезу и проводят время вместе. Школы часто организуют специальные представления и мероприятия в честь праздника.

Подходящие способы празднования

Помимо дарения цветов и небольших подарков, лучшим способом показать свою любовь и признательность является проведение совместного времени с мамой. Прогулка в парке, готовка особенного блюда или просто совместное времяпрепровождение и обмен историями – все это отличные способы отметить праздник.

Чего не стоит делать в этот праздник

Отмечая День матери в Украине, важно избегать дарить желтые цветы, поскольку они традиционно ассоциируются с разлукой и потерей. Также важно не дарить четное количество цветов, так как это, обычно, приурочено к траурным мероприятиям.

Ранее UAportal писали о том, почему нельзя дарить цветы в горшке, а также о приметах и предрассудках, связанных с приходом гостей.

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