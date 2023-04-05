5 лучших комедий конца 2000-х, которые точно поднимут настроение

UAportal подготовил подборку пяти лучших комедийных фильмов периода между 2007 и 2010 годами. Они непременно поднимут настроение зрителям.

Суперперцы

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 1ч 53мин; Год: 2007

Продюсер: Джадд Апатоу

Сет и Эван, два социально неуклюжих лучших друга, пытаются вместе провести последние несколько недель в средней школе, стараясь произвести впечатление на своих влюбленных. Когда их приглашают на вечеринку, они решают выпить спиртного, чтобы стать популярными. Однако все идет не по плану, когда они случайно получают поддельные удостоверения личности, а купленный ими алкоголь уничтожается.

Мальчишник в Вегасе

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 1ч 40мин; Год: 2009

Продюсер: Тодд Филлипс

Стю, Фил и Алан просыпаются в разгромленном номере отеля и ничего не помнят о событиях предыдущей ночи. Вскоре они понимают, что Даг пропал, и отправляются в дикое приключение, чтобы найти его до свадьбы.

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Добро пожаловать в Зомбиленд

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 1ч 28мин; Год: 2009

Продюсер: Гэвин Полоун

Коламбус – студент колледжа, пытающийся выжить в мире, захваченном зомби. Он объединяется с Таллахасси, грубым и жестким убийцей зомби, и вместе они отправляются в путешествие, чтобы найти убежище, известное как Пасифик Плейленд.

Отличница легкого поведения

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 1ч 32мин; Год: 2010

Продюсер: Занн Девайн

Олив, чистоплотная ученица средней школы, лжет своей лучшей подруге о том, что потеряла девственность. Слухи распространяются, и вскоре Олив становится "распутной" в школе. Она решает принять свою нынешнюю славу и начинает помогать другим ученикам с их репутацией.

Копы в глубоком запасе

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 1ч 47мин; Год: 2010

Продюсер: Адам МакКей

Гэмбл и Хойтц, два детектива из полиции Нью-Йорка, не являются типичными персонажами боевиков, но оказываются втянутыми в большое дело, когда погибают лучшие детективы департамента. Они должны взяться за дело и раскрыть его, даже если это означает подвергнуть себя опасности.

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