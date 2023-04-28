5 лучших сериалов в жанре ужасов: будут долго держать в напряжении

Сериалы ужасов с годами становятся все более популярными, и многие поклонники жаждут острых ощущений, которые они дарят. UAportal подготовил список лучших сериалов ужасов для просмотра вышедших с 2010 по 2015 год.

Ходячие мертвецы

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: ужасы/драма

Страна: США

Продолжительность: 44 мин/сезон, 6 сезонов

Год: 2010-2015

Продюсер: Фрэнк Дарабонт

Сериал "Ходячие мертвецы" выиграл 2 премии "Эмми" и был номинирован еще на 15 премий.

Сериал "Ходячие мертвецы" рассказывает о группе выживших людей в постапокалиптическом мире, захваченном зомби. Они должны объединиться, чтобы бороться с неживыми и другими людьми, представляющими угрозу их выживанию.

Американская история ужасов

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Ужасы/Антология

Страна: США

Продолжительность: 45 мин/эпизод, 5 сезонов

Год: 2011-2015

Продюсер: Райан Мерфи, Брэд Фальчук

"Американская история ужасов" выиграла 7 премий "Эмми" и была номинирована на 48 премий.

"Американская история ужасов" – это сериал-антология, который в каждом сезоне исследует различные темы и сюжетные линии ужасов. От домов с привидениями до психушек – каждый сезон отправляет зрителей в страшное путешествие в неизвестность.

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Мотель Бейтс

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: ужасы/драма

Страна: США

Продолжительность: 43 мин/эпизод, 5 сезонов

Год: 2013-2017

Продюсер: Карлтон Кьюз, Керри Эрин, Энтони Сиприано

Сериал "Мотель Бейтс" выиграл 1 премию "Эмми" и был номинирован на 6 других.

"Мотель Бейтс" – это приквел к классическому фильму ужасов "Психо". Он рассказывает о первых годах жизни Нормана Бейтса и его матери, когда они переезжают в новый город и открывают мотель. По мере того как психическое состояние Нормана ухудшается, сериал становится все более мрачным и тревожным.

Ганнибал

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: ужасы/триллер

Страна: США

Продолжительность: 44 мин/эпизод, 3 сезона

Год: 2013-2015

Продюсер: Брайан Фуллер, Марта Де Лаурентис

"Ганнибал" был номинирован на 3 премии "Эмми" и 4 премии "Сатурн".

Сериал "Ганнибал" рассказывает об отношениях между агентом ФБР Уиллом Грэмом и судебным психиатром доктором Ганнибалом Лектером. Когда они вместе расследуют дела серийных убийц, Уилл начинает подозревать, что Ганнибал может быть не просто коллегой.

Бульварные ужасы

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: ужасы/фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 50 мин/эпизод, 3 сезона

Год: 2014-2016

Продюсер: Джон Логан

"Бульварные ужасы" выиграл 2 премии BAFTA и был номинирован на 8 других.

"Бульварные ужасы" – это готический сериал ужасов, в котором собраны некоторые из самых знаковых персонажей литературы, включая доктора Франкенштейна, Дориана Грея и Дракулу. Действие сериала происходит в Лондоне викторианской эпохи и исследует сверхъестественный преступный мир города и людей, которые его населяют.

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