6 рецептов глазури для кулича на любой вкус

Традиционно кулич украшают глазурью на основе белков. У нее весомый минус – она очень крошится, трескается и осыпается. UaPortal собрал для вас рецепты глазури, которая хорошо держится и не деформируется.

1. Лимонная глазурь

– 200 г сахарной пудры,

– 3 ст. ложки лимонного сока.

К пудре добавить сок лимона, тщательно перемешать.

2. Мятная белковая глазурь

– 1 белок,

– 1 ст. сахарной пудры

– 2 ст. ложки свежевыжатого сока мяты.

Мяту измельчить, отжать. Венчиком смешайте белок с сахарной пудрой, добавьте мятный сок. Глазурь станет мятного цвета и приобретет мятный аромат.

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3. Пышная белковая глазурь

– 1 белок

– 0,5 ст. сахара

– 0,5 стакана воды.

Налейте в кастрюлю 0,5 ст. воды, добавить 0,5 ст. сахара и варите постоянно помешивая, на малом огне до испарения воды. Должен получиться густой сироп. Один белок взбейте, влейте сахарный сироп (медленно). Взбейте. Глазурь хорошо держит форму и не трескается.

4. Глазурь для кулича без яиц

– 30 г маргарина или масла

– 300 г сахарной пудры

– 50 г сливок

– ваниль.

Нагрейте масло и сливки, не доводя до кипения. Смешайте масляную смесь с сахаром. Взбейте. Готовая глазурь становится глянцевой, не трескающейся.

5. Глазурь на желатине, которая не липнет и не крошится

– 200 г сахара

– 100 мл воды

– 6 г желатина

– лимонный сок по вкусу.

Смешайте желатин с 2 ст. ложками воды, оставьте на 15–20 мин. В оставшейся воде растворите сахар и готовьте на малом огне до загустения жидкости, 7 мин. Снимите сироп с огня и введите желатин, перемешайте. Взбить массу миксером до белого цвета (5 мин). Добавьте сок лимона. Взбивайте еще 30 с. Через 10 минут можно покрывать холодные куличи. Не дожидаясь застывания глазури, украсьте кулич посыпкой или декором.

Глазурь получается пластичная, ровно ложится, быстро застывает, не липнет к ножу и не крошится при нарезании даже на второй-третий день. Посыпка на глазури держится отлично.

6. Глазурь для кулича классическая "Королевская"

– 1 белок

– 1 ст. сахара.

Белок взбейте в пену, добавьте сахарную пудру. Перемешайте. Должна получиться густая субстанция. Внимание! Очень быстро застывает!

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