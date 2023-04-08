6 рецептов глазури для кулича на любой вкус
Традиционно кулич украшают глазурью на основе белков. У нее весомый минус – она очень крошится, трескается и осыпается. UaPortal собрал для вас рецепты глазури, которая хорошо держится и не деформируется.
1. Лимонная глазурь
– 200 г сахарной пудры,
– 3 ст. ложки лимонного сока.
К пудре добавить сок лимона, тщательно перемешать.
2. Мятная белковая глазурь
– 1 белок,
– 1 ст. сахарной пудры
– 2 ст. ложки свежевыжатого сока мяты.
Мяту измельчить, отжать. Венчиком смешайте белок с сахарной пудрой, добавьте мятный сок. Глазурь станет мятного цвета и приобретет мятный аромат.
Читайте также: Жареные вареники с картофелем: рецепт.
3. Пышная белковая глазурь
– 1 белок
– 0,5 ст. сахара
– 0,5 стакана воды.
Налейте в кастрюлю 0,5 ст. воды, добавить 0,5 ст. сахара и варите постоянно помешивая, на малом огне до испарения воды. Должен получиться густой сироп. Один белок взбейте, влейте сахарный сироп (медленно). Взбейте. Глазурь хорошо держит форму и не трескается.
4. Глазурь для кулича без яиц
– 30 г маргарина или масла
– 300 г сахарной пудры
– 50 г сливок
– ваниль.
Нагрейте масло и сливки, не доводя до кипения. Смешайте масляную смесь с сахаром. Взбейте. Готовая глазурь становится глянцевой, не трескающейся.
5. Глазурь на желатине, которая не липнет и не крошится
– 200 г сахара
– 100 мл воды
– 6 г желатина
– лимонный сок по вкусу.
- Смешайте желатин с 2 ст. ложками воды, оставьте на 15–20 мин.
- В оставшейся воде растворите сахар и готовьте на малом огне до загустения жидкости, 7 мин.
- Снимите сироп с огня и введите желатин, перемешайте. Взбить массу миксером до белого цвета (5 мин).
- Добавьте сок лимона. Взбивайте еще 30 с.
- Через 10 минут можно покрывать холодные куличи. Не дожидаясь застывания глазури, украсьте кулич посыпкой или декором.
Глазурь получается пластичная, ровно ложится, быстро застывает, не липнет к ножу и не крошится при нарезании даже на второй-третий день. Посыпка на глазури держится отлично.
6. Глазурь для кулича классическая "Королевская"
– 1 белок
– 1 ст. сахара.
Белок взбейте в пену, добавьте сахарную пудру. Перемешайте. Должна получиться густая субстанция. Внимание! Очень быстро застывает!
Предлагаем обратить внимание на рецепт молочного бутерброда по рецепту Евгения Клопотенко.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !