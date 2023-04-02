Апрель принесет перемены в отношения трех знаков зодиака

UAportal подготовил гороскоп для трех знаков зодиака, которым следует ожидать изменений в отношениях в апреле. Свое влияние окажут Сатурн, Плутон и Лунный узел.

Дева

С приходом Сатурна появляется повышенное чувство ответственности, которое может помочь уравновесить чувство неуверенности или нестабильности в отношениях. Это идеальное время для Дев, чтобы сосредоточиться на своих собственных потребностях.

Также следует подумать, что Дева может сделать, чтобы партнер чувствовал себя защищенным и любимым. Если предпринять шаги к достижению гармонии между желаниями и потребностями обоих партнеров, то в отношениях, находящихся под влиянием Сатурна в этом месяце, есть потенциал для большого роста.

Лев

Присутствие Плутона во Льве в апреле дает возможность людям, родившимся под этим знаком, освободить прошлые раны, связанные с отношениями в прошлом. Поначалу это может быть непросто, но в конечном счете освобождение позволит обрести большую свободу в отношениях с новым человеком.

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Это также создаст пространство для более глубокого взаимопонимания между существующими партнерами. Тем, кого одарило влияние Плутона, следует воспользоваться возможностями, открывающимися в этот период, когда они могут открыто поделиться друг с другом без страха и осуждения с чьей-либо стороны.

Скорпион

Родившиеся под знаком Скорпиона будут чувствовать себя особенно страстными в течение апреля, поскольку Лунный узел присутствует в этот период. Однако они должны помнить, что одной страсти недостаточно, если они хотят настоящей связи с другим человеком. Необходимо также установить доверие, прежде чем из этих взаимодействий может выйти что-то значимое.

Для достижения такого доверия требуется терпение и преданность, а также готовность обеих сторон. Когда оно достигнуто, вознаграждение будет огромным. В такие времена Скорпионы должны стремиться к созданию прочного фундамента, основанного на взаимном уважении, честности и открытости.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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