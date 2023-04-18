Археологи нашли винодельню 11 века в Италии: чем она уникальна

Проводя раскопки на руинах виллы Квинтилиев близ Рима, археологи нашли большую императорскую винодельню времен древнего Рима. Как утверждают археологи, винодельню построили во 2 веке н.э.

Об этом пишет The Guardian.

Площадь виллы Квинтилиев составляет 24 гектара. Она находится на Аппиевой дороге на юго-востоке от Рима. На территории виллы располагались театр, арена для гонки на колесницах и роскошный банный комплекс, украшенный мрамором.

Вилла стала еще интереснее после того, как на ее территории обнаружили огромную роскошную винодельню.

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Как выглядела винодельня

На территории винодельни размещались роскошные столовые с фонтанами, в которых вместо воды текло вино. Кроме того, были мраморные площадки, где рабы топтали ногами свежие фрукты.

Винодельня располагалась в месте, где жили очень богатые люди.

"Вилла Квинтилиев была удивительным мини-городом, дополненным роскошной винодельней для самого императора, чтобы потакать своим вакхическим тенденциям", – сказал археолог доктор Эмлин Додд и эксперт по древнему производству вина.

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