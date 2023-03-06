Астрологи назвали самые удачливые знаки зодиака на этой неделе

UAportal подготовил гороскоп с информацией о самых удачливых знаках зодиака на второй неделе марта, с 6 по 12 число. Планеты во Льве, Рыбах и Стрельце обещают принести удачу тем, кто родился под этими знаками.

Солнце во Льве

Солнце сияет на них своей лучезарной энергией! Они будут полны уверенности и смелости, что может подтолкнуть их к принятию смелых решений, которые могут принести большие плоды в будущем.

Львам следует ожидать повышения уровня социальной жизни. Также ожидается всплеск творческого потенциала, который поможет выразить себя более свободно, чем обычно.

Венера в Рыбах

Благодаря присутствию Венеры в знаке Рыб на этой неделе удача будет на их стороне, когда речь зайдет о деньгах и финансах. Это означает, что они могут рассчитывать на повышение финансовой стабильности.

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В сочетании с чувством уверенности при принятии важных финансовых решений, это позволит чувствовать себя лучше. Им также следует следить за прибыльными возможностями, которые могут неожиданно появиться на их пути.

Сатурн в Стрельце

Присутствие Сатурна в знаке Стрельца может принести хорошие новости в сфере отношений на этой неделе! Рожденные под этим знаком могут оказаться в окружении друзей, готовых оказать поддержку и протянуть руку помощи в случае необходимости.

Им также стоит присматриваться к романтическим перспективам, которые могут появиться на пути. Влияние Сатурна может принести новые начинания или даже связать старые концы с концами!

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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