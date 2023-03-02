Астрологи рассказали, какие знаки будут самыми счастливыми в эти выходные

UAportal подготовил гороскоп с небесными прогнозами на 4-5 марта. Он поможет определиться с планами на выходные.

По мере того, как планеты выстраиваются в одну линию, эти выходные принесут различные эмоции. Вот три знака, которые, согласно астрологии, будут самыми счастливыми в эти выходные.

Солнце во Льве

Солнце находится во Льве, и его огненная энергия вызовет сердечное и щедрое счастье у тех, кто родился под этим знаком. Они будут чувствовать себя более уверенными и полными жизни, поэтому это отличное время для того, чтобы запланировать увлекательные мероприятия или попробовать что-то новое. Они могут рассчитывать на позитивные чувства, которые облегчат общение и доставят удовольствие.

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Луна в Деве

Те, кто родился под знаком Девы, увидят, что их сильное чувство ответственности создает источник гордости и безопасности, благодаря чему они чувствуют удовлетворение от своей жизни. У них будет много энергии для выполнения рабочих задач, но это не будет происходить за счет радости, так как они также находят удовлетворение от обычных дел, таких как организация своего дома или выполнение поручений.

Меркурий в Водолее

Водолеи могут рассчитывать на интеллектуальное счастье, которое поможет им лучше понять окружающий мир. Их ум может быть полон идей, так как они исследуют различные темы, поэтому это может быть интересное время для бесед или мозговых штурмов с друзьями или коллегами. Не удивляйтесь, если они захотят заблудиться в книгах или поискать информацию в Интернете – эти занятия должны принести им много радости!

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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