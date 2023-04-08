Астрологи рассказали о деньгах и финансах знаков зодиака 10-16 апреля

UAportal подготовил финансовый гороскоп для трех знаков зодиака. Им удастся извлечь максимальную пользу из своих денег на этой неделе 10-16 апреля.

Рак

Положение Солнца в Раке на этой неделе ассоциируется с финансовой безопасностью и изобилием. Оно подарит сильное чувство эмоционального комфорта, что позволит чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы принимать разумные решения, касающиеся финансов. Это влияние побуждает сосредоточиться на создании стабильных основ для себя и окружающих людей, чтобы все могли воспользоваться преимуществами более надежного будущего.

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Льве

На этой неделе Луна находится во Льве, что приведет к повышению уровня энергии и мотивации, когда речь идет о финансах. Вы будете чувствовать себя уверенно и готовы пойти на риск, если это необходимо. Принимая решения, связанные с деньгами, старайтесь не позволять эмоциям брать верх, а сосредоточьтесь на долгосрочных задачах и целях, а также на краткосрочной выгоде.

Весы

На этой неделе, когда Венера находится в Весах, она делает акцент на справедливости и балансе, когда речь идет о денежных делах. Она призывает стремиться к равенству в отношениях, честно рассказывая о своих финансах. Это также благоприятное время для переговоров по контрактам или сделкам, связанным с деньгами.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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