Барбикор захватывает мир: как розовый стал новым черным

Барби, культовый символ стиля с 1950-х годов, продолжает влиять на модные тенденции благодаря фирменной розовой эстетике. В настоящее время популярность стиля "барбикор" поднимает волны в поп-культуре, очаровывая как знаменитостей, так и модных энтузиастов. Впервые этот тренд приобрел популярность, когда Valentino представили коллекцию Pink PP, в которой яркий горячий розовый цвет ассоциируется с любимой куклой Барби.

Вскоре после этого образ Барби в исполнении Марго Робби в полнометражном фильме 2023 укрепил влияние куклы на современную моду. Сейчас можно увидеть, как эта эстетика проникает в гардеробы самых популярных икон стиля, таких как Розалия и Ким Кардашян, которые без особого труда носят розовый образ известной куклы.

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Эстетика Барбикор приобрела значительную популярность, собрав 6,9 миллиона просмотров только на TikTok. Недавно Ким Кардашян порадовала своих подписчиков, позируя в образе реальной Барби на серии фотографий в Instagram, искусно сделанных ее 8-летней дочерью Норт. Одетая с ног до головы в ярко-розовый ансамбль от Balenciaga, Кардашян излучала фирменный стиль Барби.

От укороченного розового худи до изогнутых панталонов, она завершила образ блестящей сумкой с верхней ручкой. Подобным образом Розалия приняла эстетику Барбикор во время своего отпуска со своим партнером, пуэрториканским певцом и рэпером Rauw. Делясь фотографиями в розовом бикини, певица без особого труда воспроизвела любимый оттенок Барби.

Привлекательность этого яркого, пузырькового и смелого розового служит долгожданным бустером настроения, особенно после вызовов последних двух лет, связанных с пандемией. Неудивительно, что горячево-розовый оттенок продолжает восхищать людей, украшая красные ковровые дорожки и модные события. Такие иконы стиля, как Зендая, Билли Портер и Никола Пельтц, выбрали неоново-розовые образы от Valentino, что еще больше укрепило тренд барбикора.

В этом году в моду вернулся легендарный купальник 60-х годов. Трикини – модель, отличающаяся особой смелостью и женственностью.

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